Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 июля 2020 года: 115 новых случаев COVID-19 и 5 смертей за сутки

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 июля 2020 года

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В Беларуси на 28 июля выздоровели и выписаны 60 тысяч 669 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Минздрав Беларуси сообщил в официальном Telegram-аккаунте новую статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Беларуси на 28 июля.

Так, на 28 июля зарегистрированы 67 тысяч 366 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведены 1 миллион 270 тысяч 082 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 543 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки умерли четыре человека.

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