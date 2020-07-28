2020-07-28T13:37:36+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 июля 2020 года: 115 новых случаев COVID-19 и 5 смертей за сутки

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 июля 2020 года
Ирина АВИДОВА
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Коронавирус в Беларуси пошел на спад.Коронавирус в Беларуси пошел на спад.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В Беларуси на 28 июля выздоровели и выписаны 60 тысяч 669 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Минздрав Беларуси сообщил в официальном Telegram-аккаунте новую статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Беларуси на 28 июля.

Так, на 28 июля зарегистрированы 67 тысяч 366 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведены 1 миллион 270 тысяч 082 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 543 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки умерли четыре человека.

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- Факт: дети в Беларуси коронавирусом болеют. Как показывают анализы, даже очень маленькие дети, и даже груднички могут иметь коронавирусную инфекцию, но при этом не иметь никаких серьезных проявлений. Я много общаюсь с коллегами, родителями, но про летальные случаи у детей от COVID-19 в Беларуси не слышал ни разу. На своем опыте вижу, что дети переносят коронавирус как обычную респираторную инфекцию. Типичные симптомы COVID-19 у ребенка: насморк, температура, першение, сухой кашель. До пневмонии дело не доходит. (ПОДРОБНЕЕ)

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