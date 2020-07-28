2020-07-28T12:04:51+03:00
Политика
КП Беларусь

«Обеспечить полное соблюдение прав на свободу мирных собраний». «Международная амнистия» призывает главу МВД Беларуси прекратить насилие

По данным правозащитников, с 6 мая по 20 июля в Беларуси зафиксировано как минимум 1.140 задержаний
Ирина АВИДОВА
Поделиться:
Президентские выборы назначены на 9 августа.Президентские выборы назначены на 9 августа.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Правозащитная организация «Международная амнистия» начала сбор подписей под петицией к главе МВД Беларуси Юрию Караеву с призывом прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов.

- Люди во всем мире глубоко обеспокоены фото- и видеоматериалами и репортажами из Беларуси о жестоком преследовании мирных демонстрантов, - говорится в петиции, размещенной на сайте «Международной амнистии». - Это жестокое преследование со стороны белорусских правоохранительных органов должно быть немедленно прекращено. Народ Беларуси должен иметь возможность высказывать свое мнение и делать выбор путем мирного осуществления своих прав человека.

Как сообщает БелаПАН, авторы петиции призывают Караева «немедленно прекратить жестокие действия полиции против мирных демонстрантов и журналистов, а также обеспечить полное соблюдение прав на свободу мирных собраний и выражения мнений белорусского народа».

- Обеспечьте, чтобы всех сотрудников правоохранительных органов, взаимодействующих с общественностью, можно было идентифицировать по имени или личному номеру, и примите все другие необходимые меры, чтобы гарантировать полную ответственность таких сотрудников и их командиров за все их действия, - говорится в петиции.

По данным белорусских правозащитников, с 6 мая по 20 июля в Беларуси зафиксировано как минимум 1.140 задержаний. Как сообщают правозащитники, с начала этой избирательной кампании 190 человек получили суммарно 2.607 суток ареста по административным статьям, использованным в целях политического преследования. 333 человека получили штрафы общим размером более 265.275 рублей (более 110 тысяч долларов).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Депутаты Европарламента восхитились мужеством белорусов

По словам еврочиновников, наши граждане поразили их решимостью во время пандемии (подробности).

Еврокомиссар заметил, что во время пандемии отношения Беларуси и Евросоюза улучшились

Чиновник заметил уникальный шанс изменить тактику сотрудничества (подробности).

В Беларуси прошли задержания во время пикетов по сбору подписей, но в некоторых городах такие акции проходят очень спокойно

Самые массовые пикеты замечены в Минске и Гомеле (подробности).

Новый глава Мининформ собирается «работать» с потоками информации в интернете, контролировать подачу в СМИ и оградить белорусов от вредных для государства новостей.

Игорь Луцкий рассказал о стратегии министерства на ближайшее время (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
При пожаре в общежитии тракторного завода погиб 68-летний мужчина
Пьяный отец упал с трехмесячным сыном на руках – ребенок погиб
Лукашенко пообещал и дальше поддерживать военнослужащих: Какие-то вертолетные деньги обещать не стану, но будем стараться по максимуму вас поддержать
«Обеспечить полное соблюдение прав на свободу мирных собраний». «Международная амнистия» призывает главу МВД Беларуси прекратить насилие
Лукашенко: В очередной раз убедился в правильности курса на создание надежной системы национальной безопасности
Лукашенко про уличные акции: Никому не позволено пинать ногами правоохранителей. Этого допускать нельзя
Селфи пришло на электронный адрес ЖКХ: в Березе вора нашли по фото, которое он сделал случайно. А удалить не успел
В Гродно пьяный водитель наехал на ногу инспектора ГАИ и попытался скрыться
Родственники погибших в ДТП с лесовозом в Ружанах отсудили у «Ивацевичдрева» более 200 тысяч рублей
Квест от Boongo и Parimatch: получай денежный бонус до трех раз ежедневно
В Осиповичском районе при пожаре на ферме погибли 19 телят. Им был всего один месяц
Сторонников Бабарико просят стать поручителями по изменению ему меры пресечения
В день рождения в Лепеле 15-летний подросток решил нырнуть в реку с обрыва и ударился головой о песчаный берег
Во Вьетнаме зафиксировали вспышку нового более агрессивного типа коронавируса
Со стрельбой: сотрудники милиции в Минске задержали наркодельцов
В Минске мусоровоз разбил несколько припаркованных автомобилей
Лукашенко Каранику-старшему: «А я не знал! Я бы тебя направил для контроля младшего брата»
Столичные милиционеры изъяли из банкомата шиммер
В Беларуси к концу июля похолодает
В Лунинецком районе угонщики хотели скрыться, но врезались в забор частного дома
Эксперт ВОЗ заявил, что закрытие границ из-за распространения коронавируса должно соответствовать конкретной стратегии
24 –летний минчанин обвиняется в краже 102 тысяч рублей с карт иностранцев