«Обеспечить полное соблюдение прав на свободу мирных собраний». «Международная амнистия» призывает главу МВД Беларуси прекратить насилие

По данным правозащитников, с 6 мая по 20 июля в Беларуси зафиксировано как минимум 1.140 задержаний

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Правозащитная организация «Международная амнистия» начала сбор подписей под петицией к главе МВД Беларуси Юрию Караеву с призывом прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов.

- Люди во всем мире глубоко обеспокоены фото- и видеоматериалами и репортажами из Беларуси о жестоком преследовании мирных демонстрантов, - говорится в петиции, размещенной на сайте «Международной амнистии». - Это жестокое преследование со стороны белорусских правоохранительных органов должно быть немедленно прекращено. Народ Беларуси должен иметь возможность высказывать свое мнение и делать выбор путем мирного осуществления своих прав человека.

Как сообщает БелаПАН, авторы петиции призывают Караева «немедленно прекратить жестокие действия полиции против мирных демонстрантов и журналистов, а также обеспечить полное соблюдение прав на свободу мирных собраний и выражения мнений белорусского народа».

- Обеспечьте, чтобы всех сотрудников правоохранительных органов, взаимодействующих с общественностью, можно было идентифицировать по имени или личному номеру, и примите все другие необходимые меры, чтобы гарантировать полную ответственность таких сотрудников и их командиров за все их действия, - говорится в петиции.

По данным белорусских правозащитников, с 6 мая по 20 июля в Беларуси зафиксировано как минимум 1.140 задержаний. Как сообщают правозащитники, с начала этой избирательной кампании 190 человек получили суммарно 2.607 суток ареста по административным статьям, использованным в целях политического преследования. 333 человека получили штрафы общим размером более 265.275 рублей (более 110 тысяч долларов).

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