2020-07-28T12:14:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко пообещал и дальше поддерживать военнослужащих: Какие-то вертолетные деньги обещать не стану, но будем стараться по максимуму вас поддержать

Президент добавил, что в новой пятилетке постараются обеспечить жильем многодетных и военнослужащих, а также госслужащих
ИННА КОРСАК
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Лукашенко пообещал военнослужащим дальнейшую поддержку от государства. Фото: belta.byЛукашенко пообещал военнослужащим дальнейшую поддержку от государства. Фото: belta.by
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Александр Лукашенко 28 июля посещает бригаду специального назначения внутренних войск в Уручье. Об этом сообщает БелТА.

На встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности белорусский лидер пообещал и дальше оказывать поддержку военнослужащим со стороны государства.

«Не буду рассказывать вам о квадратных метрах, денежном довольствии и прочем. Если наша экономика будет работать не хуже, то и жить мы тоже будем не хуже. Какие-то деньги вертолетные обещать я не стану. Их же надо потом будет с вертолета разбрасывать. Да и нет у нас вертолетных денег. Но будем стараться по максимуму вас поддержать, чтобы у вас было нормальное денежное довольствие», - подчеркнул Лукашенко.

Президент добавил, что в новой пятилетке постараются обеспечить жильем многодетных и военнослужащих, а также госслужащих.

«Мы будем делать все для того, чтобы жили вы не хуже», - заявил белорусский лидер.

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