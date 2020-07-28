При пожаре в общежитии тракторного завода погиб мужчина Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Изменить размер текста: A A

При пожаре в общежитии тракторного завода погиб 68-летний мужчина. Об этом сообщили на сайте МЧС Беларуси.

В понедельник, 27 июля, в районе 11 часов утра в общежитии тракторного завода, которое находится на переулке Клумова, загорелась комната на четвертом этаже.

Погиб пенсионер.

Причины, по которым произошло возгорание, устанавливаются. Также, специалисты выясняют обстоятельства гибели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Осиповичском районе при пожаре на ферме погибли 19 телят. Им был всего один месяц.

Сотрудники МЧС успели спасти 14 телят. (подробности)

В Обкомовском озере в Гомеле утонул 57-летний мужчина.

Сотрудники ОСВОД достали тело мужчины в 10 метрах от берега на глубине 3 метров. (подробности)

При проведении ремонтных работ в Гомеле обрушились конструкции четырехэтажного здания.

В здании находился лишь один человек. Он успел выбежать на улицу до обрушения конструкции. (подробности)