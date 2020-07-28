«Мы благодарны за ваш ежедневный труд»: во Дворце культуры профсоюзов наградили медиков Минской области, которые боролись с коронавирусом

Во Дворце культуры профсоюзов наградили медиков Минской области, которые боролись с коронавирусом. Фото: belta.by

На награждении присутствовал премьер-министр. Он отметил, что именно на систему здравоохранения из-за коронавируса пришлась серьезная нагрузка

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Во Дворце культуры профсоюзов 28 июля наградили медиков Минской области, которые боролись с коронавирусом. Об этом сообщили в БелТА.

На награждении присутствовал премьер-министр Роман Головченко. Он отметил, что именно на систему здравоохранения из-за коронавируса пришлась серьезная нагрузка.

«Наша система здравоохранения продемонстрировала свою устойчивость перед непростыми испытаниями. Это получился хороший урок на будущее, как необходимо реагировать на чрезвычайные ситуации. Мы благодарны врачам за ежедневный напряженный труд и профессионализм», - подчеркнул премьер-министр.

Почетными грамотами и благодарностями наградили 40 медиков. Среди них - врач-инфекционист, заведующий инфекционным отделением Червенской ЦРБ Олег Елин. Он поблагодарил за высокую оценку труда и отметил, что борьба с коронавирусом - это долг врачей.

«Мы и дальше продолжаем бороться. Надеюсь, что скоро мы справимся с коронавирусом», - отметил Елин.