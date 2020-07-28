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Мощная и опасная магнитная буря ожидается на Земле 28 и 29 июля. Об этом рассказал начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России Сергей Диденко в своем докладе, сообщает агентство ТАСС.

В сообщении говорится о том, что буря будет настолько сильной, что может нарушить работу электронных устройств, а также средств связи и каналов телекоммуникации.

В МЧС призывают учитывать данную информацию. Особенно актуальна информация о буре для тех, кто планирует 28 и 29 июля организовывать выездные мероприятия, где будет необходимо установить специальные станции и узлы связи.

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