2020-07-28T14:20:03+03:00
Общество
КП Беларусь

Мощная и опасная магнитная буря ожидается на Земле 28 и 29 июля

Сообщается, что буря может нарушить работу электронных устройств
ИННА КОРСАК
Поделиться:
На Земле 28 и 29 июля ожидается мощная магнитная буря. Фото: pixabay.comНа Земле 28 и 29 июля ожидается мощная магнитная буря. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Мощная и опасная магнитная буря ожидается на Земле 28 и 29 июля. Об этом рассказал начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России Сергей Диденко в своем докладе, сообщает агентство ТАСС.

В сообщении говорится о том, что буря будет настолько сильной, что может нарушить работу электронных устройств, а также средств связи и каналов телекоммуникации.

В МЧС призывают учитывать данную информацию. Особенно актуальна информация о буре для тех, кто планирует 28 и 29 июля организовывать выездные мероприятия, где будет необходимо установить специальные станции и узлы связи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Беларуси к концу июля похолодает

Во вторник, 28 июля, ожидаются грозы. В среду, 29 июля, в некоторых районах возможен град (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Видеофакт: в Минске на ул. Горецкого прорвало трубу - вода бьет фонтаном
«Медики решили принимать роды в машине». В Добрушском районе женщина родила сына в такси
Мощная и опасная магнитная буря ожидается на Земле 28 и 29 июля
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 июля 2020 года: 115 новых случаев COVID-19 и 5 смертей за сутки
«Мы благодарны за ваш ежедневный труд»: во Дворце культуры профсоюзов наградили медиков Минской области, которые боролись с коронавирусом
При пожаре в общежитии тракторного завода погиб 68-летний мужчина
В Глусском районе пьяный отец упал с трехмесячным сыном на руках - ребенок погиб
Лукашенко пообещал и дальше поддерживать военнослужащих: Какие-то вертолетные деньги обещать не стану, но будем стараться по максимуму вас поддержать
«Обеспечить полное соблюдение прав на свободу мирных собраний». «Международная амнистия» призывает главу МВД Беларуси прекратить насилие
Лукашенко: В очередной раз убедился в правильности курса на создание надежной системы национальной безопасности
Лукашенко про уличные акции: Никому не позволено пинать ногами правоохранителей. Этого допускать нельзя
Селфи пришло на электронный адрес ЖКХ: в Березе вора нашли по фото, которое он сделал случайно. А удалить не успел
В Гродно пьяный водитель наехал на ногу инспектора ГАИ и попытался скрыться
Родственники погибших в ДТП с лесовозом в Ружанах отсудили у «Ивацевичдрева» более 200 тысяч рублей
Квест от Boongo и Parimatch: получай денежный бонус до трех раз ежедневно
В Осиповичском районе при пожаре на ферме погибли 19 телят. Им был всего один месяц
Сторонников Бабарико просят стать поручителями по изменению ему меры пресечения
В день рождения в Лепеле 15-летний подросток решил нырнуть в реку с обрыва и ударился головой о песчаный берег
Во Вьетнаме зафиксировали вспышку нового более агрессивного типа коронавируса
Со стрельбой: сотрудники милиции в Минске задержали наркодельцов
В Минске мусоровоз разбил несколько припаркованных автомобилей
Лукашенко Каранику-старшему: «А я не знал! Я бы тебя направил для контроля младшего брата»
Столичные милиционеры изъяли из банкомата шиммер
В Беларуси к концу июля похолодает
В Лунинецком районе угонщики хотели скрыться, но врезались в забор частного дома
Эксперт ВОЗ заявил, что закрытие границ из-за распространения коронавируса должно соответствовать конкретной стратегии
24 –летний минчанин обвиняется в краже 102 тысяч рублей с карт иностранцев