2020-07-28T15:02:41+03:00
Общество
КП Беларусь

«Медики решили принимать роды в машине». В Добрушском районе женщина родила сына в такси

Чтобs успеть доставить пассажирку в больнице, таксист включил аварийку и выехал на встречку
Ирина АВИДОВА
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Фото: vdobrushe.byФото: vdobrushe.by
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В Добрушском районе женщина родила ребенка в такси. Случилось это 27 июля.

- Заказ на поездку поступил из агрогородка Жгунь. В машину села молодая женщина на большом сроке беременности. Она сообщила, что ей нужно на осмотр в добрушскую поликлинику к врачу. Затем в разговоре пожаловалась на боли в области живота, - рассказал водитель такси Александр сайту районного издания «Добрушский край».

В дороге женщине стало хуже, она попросила таксиста ехать быстрее. Водитель даже включил аварийную сигнализацию и поехал с ней по встречке. К слову, водители уступали ему дорогу.

У приемного отделения больницы к такси вышли медики. И приняли решение принимать роды в машине.

Мальчик появился на свет в 12 часов 7 минут.

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В Дзержинском районе сельчанка начала рожать на автобусной остановке, хорошо, что рядом оказались муж и соседка. Врачи назвали роды экстремальными (подробности).

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