2020-07-28T15:47:39+03:00
Минск
КП Беларусь

Видеофакт: в Минске на ул. Горецкого прорвало трубу - вода бьет фонтаном

Фонтан высотой несколько метров
Ирина АВИДОВА
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На Горецкого прорвало трубу с водой. Фото: Ирина АВИДОВАНа Горецкого прорвало трубу с водой. Фото: Ирина АВИДОВА
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28 июля на улице Горецкого в Минске прорвало трубу, из-под земли бьет фонтан воды.

- На место аварии все службы направили свои бригады, чтобы определить источник проблемы и ответственную организацию, - сказали БелТА в филиале «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго». - Мы своих людей направили туда на всякий случай.

То же самое ответили на предприятиях «Минсккоммунтеплосеть» и «Минскводоканал».

Скорее всего, прорвана труба с холодной водой, поскольку фонтан воды есть, а испарения не видно. Кстати, недалеко идет стройка, не исключено, что трубопровод просто задели.

Кстати, 7 июля, по ул. Горецкого, 3 было повреждение транзитной магистрали, которая связывает котельную «Курасовщина» с Минской ТЭЦ-4. Тогда тоже вода била фонтаном.

Трубу прорвало на Горецкого.Ирина АВИДОВА

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Видеофакт: в Минске на ул. Горецкого прорвало трубу - вода бьет фонтаном
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