Видеофакт: в Минске на ул. Горецкого прорвало трубу - вода бьет фонтаном

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28 июля на улице Горецкого в Минске прорвало трубу, из-под земли бьет фонтан воды.

- На место аварии все службы направили свои бригады, чтобы определить источник проблемы и ответственную организацию, - сказали БелТА в филиале «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго». - Мы своих людей направили туда на всякий случай.

То же самое ответили на предприятиях «Минсккоммунтеплосеть» и «Минскводоканал».

Скорее всего, прорвана труба с холодной водой, поскольку фонтан воды есть, а испарения не видно. Кстати, недалеко идет стройка, не исключено, что трубопровод просто задели.

Кстати, 7 июля, по ул. Горецкого, 3 было повреждение транзитной магистрали, которая связывает котельную «Курасовщина» с Минской ТЭЦ-4. Тогда тоже вода била фонтаном.