$320 млрд составили потери международного туризма из-за пандемии коронавируса

Из-за того, что международный туризм резко пропал – нависла угроза для многих миллионов людей потери средств к существованию особенно в развивающихся странах

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года число туристов, путешествующих в другие страны, в мае 2020 года сократилось на 98%

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Из-за пандемии COVID-19 мировая туристическая отрасль в 2020 году недосчитается $320 млрд, сообщает ТАСС. Количество путешествующих в другие страны туристов в мае 2020 года уменьшилось на 98% по сравнению с показателями за тот же период 2019 года. Однако за первые пять месяцев 2020 года этот показатель стал меньше на 56%. Из-за этого потеря доходов от международного туризма составляет $320 млрд.

«Судя по последним данным, становится понятна важность возобновления туризма, как только пандемия уйдет. Из-за того, что международный туризм резко пропал, для многих миллионов людей нависла угроза потери средств к существованию, особенно в развивающихся странах», - прозвучало в речи генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН Зураба Пололикашвили.

Всё же сейчас мы наблюдаем постепенное возобновление международных туристических путешествий. Это происходит благодаря частичному открытию внешних границ Европейского союза. Однако полное восстановление отрасли нужно ожидать только к концу 2021 года.

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