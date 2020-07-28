2020-07-28T16:18:10+03:00
Политика
КП Беларусь

«Выбран день, непосредственно предшествующий началу досрочного голосования». Тихановская хочет выступить в парламенте 3 августа

В этот день с ежегодным посланием обратится к народу президент
Ирина АВИДОВА
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Светлана Тихановская.Светлана Тихановская.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Кандидат в президенты Светлана Тихановская подала заявление с просьбой предоставить ей возможность выступить в Палате представителей 3 августа. Она указывает, что Александром Лукашенко подписан указ о созыве 3 августа внеочередной сессии Палаты представителей для заслушивания ежегодного послания президента, сообщает БелаПАН.

- Для обращения с посланием мог быть выбран любой день до регистрации Лукашенко в качестве кандидата в президенты или любой день после проведения президентских выборов (до инаугурации избранного на выборах президента), - отметила Тихановская. - Однако для созыва внеочередной сессии выбран день, непосредственно предшествующий началу досрочного голосования. (…) В настоящее время Лукашенко является кандидатом в президенты Республики Беларусь и, выступая с посланием к парламенту, будет осуществлять предвыборную агитацию.

Тихановская отметила, что, согласно ст. 74 Избирательного кодекса, все кандидаты в президенты с момента их регистрации имеют равное право выступать на предвыборных и иных собраниях, совещаниях.

Поэтому Светлана Тихановская просит пригласить ее для выступления на внеочередной сессии Национального собрания 3 августа.

Напомним, о том, что Александр Лукашенко 3 августа выступит с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту, стало известно на прошлой неделе. Традиционно президент выступал с посланием весной. В этом году оно было запланировано на середину апреля, но потом отложено.

- Я так подумал, что коль президентские выборы, то можем совместить послание (расширить его, сделать более стратегическим) с программой нынешнего президента. Это одна из идей. Я недавно буквально пришел к такой идее. Может быть, еще что-то появится, - объяснил Александр Лукашенко 25 апреля журналистам на субботнике на территории национального парка «Припятский» причину переноса.

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