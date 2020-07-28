Возле здания КГБ в центре Минска задержаны журналисты

В КГБ 28 июля понесли ходатайства об изменении меры пресечения для Виктора и Эдуарда Бабарико. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

28 июля тут собирались подавать ходатайство об изменении меры пресечения для Виктора и Эдуарда Бабарико

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28 июля возле здания КГБ были задержаны журналисты. О задержании своей сотрудницы Екатерины Андреевой сообщил телеканал «Белсат». Известно о задержании корреспондента портала tut.by Елены Толкачевой, которая успела позвонить в редакцию.

Как сообщает БелаПАН, нет связи с корреспондентом БелаПАН Захаром Щербаковым и видеооператором Сергеем Сацюком. Они, как и их коллеги, планировали освещать посещение КГБ координатором штаба Виктора Бабарико Марией Колесниковой.

Напомним, Колесникова сообщила, что пойдет 28 июля в 16.00 в КГБ подавать ходатайство об изменении меры пресечения Виктору Бабарико. Она также попросила всех желающих выступить поручителями для изменения меры пресечения Бабарико.

- Мы хотим попросить всех неравнодушных, всех, кто верит в Виктора и Эдуарда, выступить их поручителями для изменения меры пресечения, - рассказала во время прямого эфира представитель штаба экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико Мария Колесникова.

Напомним, правозащитники признали 25 человек политзаключенными. Среди них экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын и руководитель инициативной группы Эдуард. Бабарико попал в заключение 18 июня, когда отвозил в комиссии собранные за себя подписи. Неожиданному выходцу из банковской элиты удалось собрать огромное число автографов за себя. 365 тысяч подписей были переданы на проверку, из них почти 200 тысяч отбраковали. Бабарико обвиняется в легализации преступных доходов, даче и получении взятки, уклонении от уплаты налогов. Всего по «делу Белгазпромбанка» проходит около 30 человек, в том числе 6 членов правления банка.