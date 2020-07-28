Черечень: «Средняя пенсия в Литве - почти 400 евро. О таких деньгах белорусские пенсионеры могут только мечтать»

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В этот вторник, 28 июля, кандидат в президенты Сергей Черечень выступил на ТВ с предвыборным обращением к белорусам. Как и в своем предыдущем выступлении, Черечень рассказал о себе - о том, что он занимается бизнесом, общественной деятельностью, вместе с женой воспитывает пятилетнюю дочь.

Сергей Черечень много говорил о белорусской экономике.

- Только вдумайтесь: десять лет назад, в июле 2010 года, один доллар стоил на нынешние деньги 30 копеек. За эти годы белорусский рубль обесценился в восемь раз. Это не случайность и не чей-то заговор, а прямой результат недальновидной экономической политики власти, - говорит Черечень. - Валюта, заработанная от продажи наших калийных удобрений, тратится на сомнительные мероприятия и дорогие иномарки для чиновников, а для поддержки неэффективных государственных предприятий бесконтрольно печатают новые, ничем не обеспеченные белорусские рубли. Череда девальваций обесценила честно заработанные зарплаты и накопления беларусов. За 10 лет рост белорусской экономики, если считать в валюте, составил меньше одного процента в год. Это стагнация и застой.

Черечень высказался и о зарплате в 500 долларов.

- В 2010 году нам публично обещали рост средней зарплаты за пять лет до 1000 долларов. Власть старается не вспоминать об этом обещании. Слово свое власть не сдержала: средняя зарплата в Беларуси сегодня такая же, как и десять лет назад - 500 долларов. Да и многие ли видят эти пресловутые “попиццот”?

Кандидат в президенты сравнил белорусские зарплаты с заработками соседей. Как говорит Черечень, даже белорусская средняя зарплата ниже, чем минимальная зарплата в Литве. Там она составляет примерно 550 евро.

- А средняя зарплата в Литве - 1380 евро - превышает среднюю зарплату в Беларуси более чем в три раза. При этом беларусы отлично знают, что цены на хорошие продукты в Вильнюсе даже ниже, чем в Минске. Средняя зарплата в Польше - 1150 евро, а до коронавируса беларусы массово ездили в шоп-туры в Белосток, где дешевле всё - от телевизоров до колбасы.

Черечень напомнил, что в 90-е поляки ездили за телевизорами в Беларусь.

- Это наглядно показывает, как за годы экономической политики нашей власти польская экономика выросла, а белорусская деградировала. Средняя пенсия в Литве - почти 400 евро, это больше тысячи белорусских рублей. О таких деньгах белорусские пенсионеры могут только мечтать.

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