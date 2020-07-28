Владимир Караник заявил, что белорусская система здравоохранения сработала как единое целое во время коронавируса

«Благодаря постоянному пристальному вниманию государства и лично президента, тому, что было сделано за последние десятилетия, белорусская система здравоохранения обладает высокой стрессоустойчивостью», - продолжил он

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28 июля в Витебской областной филармонии состоялось торжественное собрание, на котором чествовали медработников. Более сотни представителей самой гуманной профессии региона получили государственные награды, благодарности, почетные грамоты. Владимир Караник отметил, что врачи награждаются сейчас по всей Беларуси. В Витебске, по словам министра, было сложнее всего выбрать лучших. «Все 18 885 работников системы здравоохранения весьма достойны слов благодарности и поощрения», - говорит Караник.

Министр добавляет, что пандемия COVID-19 показала, что благодаря постоянному пристальному вниманию государства и лично президента, тому, что было сделано за последние десятилетия, белорусская система здравоохранения обладает высокой стрессоустойчивостью. «Она способна отвечать на самые сложные современные вызовы. И не просто отвечать - сохранить свою работоспособность: ни на минуту в нашей стране не остановилось оказание экстренной медицинской помощи. Мы продолжали оказывать в полном объеме специализированную медицинскую помощь. Это благодаря вам, вашей самоотверженной работе. Поэтому огромное спасибо за это», - в своем обращении к медработникам подчеркнул Владимир Караник, сообщает БЕЛТА.

Также он отметил, что, учитывая сформировавшуюся иммунную прослойку, вторая волна коронавируса такой масштабной не будет. Всё же подготовка к ней ведется. Минздрав создает необходимые запасы средств индивидуальной защиты в размере месячной потребности того, что выпускают у нас в стране. Импортных средств создается двухмесячный запас. Вместе с тем, сформирован запас лекарств, обновлены клинические протоколы и информационная составляющая проведения эпидрасследования.

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