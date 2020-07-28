2020-07-28T17:58:33+03:00
Политика
КП Беларусь

Андрей Дмитриев: "Даже в 1994 году народ Беларуси не желал так сильно нового президента"

Кандидат в президенты Беларуси на выборах 2020 года говорил, почему разные социальные слои хотят сейчас одного - нового президента
Сергей ДЕМИДОВ
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Андрей Дмитриев: "Это самое массовое политическое движение за всю историю независимой Беларуси".Андрей Дмитриев: "Это самое массовое политическое движение за всю историю независимой Беларуси".Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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28 июля кандидаты в президенты выступили перед белорусами на Беларусь-1.

- Вы уже знаете, что Беларусь охватило огромное движение, которое объединило миллионы белорусов. Движение за нового президента страны. - Обратился к белорусам кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев. - Там все, кто 9-го пойдет и скажет: “Мы хотим выбрать нового президента”. Это наше право.

Пенсионеры стали частью этого движения, когда старый президент поднял пенсионный возраст… Милиционеры присоединились потому, что хотят ловить преступников, а не разгонять очереди тех, кто, как они, хотят выбрать нового президента.

Студенты в этом движении потому, что со старым президентом они не видят своего будущего.

С нами врачи, которым заткнули рты. Бросили, как сказал старый президент, на несуществующий, коронавирус, а также их пациенты, которым, как в витебской области, приходится ездить в Смоленск, чтобы сделать МРТ. Ведь денег, чтобы поставить МРТ, КТ, УЗИ в каждый район нет, хватило только на пресловутою лечкомисию, специальную больницу для чиновников...

- Учителя тоже с нами, - считает Андрей Дмитриев. - Они хотят детей учить, а не выполнять план по поборам с родителей... Недавно из одной школы уволили прекрасного учителя Анну Северинец. За то, что она посмела высказать свое мнение. При увольнении директор сказал ей: “Как учитель вы имеете право на мысли о системе образования, но не имеете право критиковать власть, так как наша задача обслуживать идеологию, которая есть”. Дикость какая-то!

Андрей Дмитриев уверен, что это самое массовое политическое движение за всю историю независимой Беларуси.

- Даже в 1994 году народ Беларуси не желал так сильно нового президента. Старый президент называет себя и своих приближенных «хозяевами страны» и говорит, что власть не отдаст. Он пугает нас майданами, хаосом, нищетой и потерей независимости.

Словно это не мы все вместе добились независимости, порядка, относительного благополучия, а только он и те, кто слушает его и не смеет поднять глаза.

Выступление кандидата в Президенты РБ Андрея Дмитриева (28.07.2020).Источник: tvr.by / телеканал "Беларусь 1"

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