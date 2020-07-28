Выступление на ТВ 28 июля кандидата в президенты Сергея Черечня: «Власть попросту живет в долг»

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В этот вторник, 28 июля, кандидат в президенты Сергей Черечень выступил на ТВ с предвыборным обращением к белорусам. Черечень говорил не только о низких белорусских зарплатах и пенсиях, но и о многих других проблемах. А именно...

...о старых неэффективных государственных предприятиях

- Нам говорят про новые модели на МТЗ и МАЗе, но умалчивают про бесконечную государственную поддержку этих и многих других предприятий, про беспроцентные кредиты и дотации, про убытки и склады, забитые невостребованной продукцией, - сказал Черечень.

Как говорит кандидат в президенты, компании, которыми мы можно гордиться, - это частная инициатива.

- Всемирно известные айти-компании с белорусскими корнями, новая легкая промышленность, динамично развивающиеся сети ритейла, современные строительные материалы. Частный бизнес зарабатывает для страны деньги, платит налоги. Но в этом году мы увидели, что даже во время чрезвычайной ситуации - эпидемии коронавируса - частный бизнес вместо поддержки от государства получает только угрозы и оскорбления. Хотя на частных предприятиях работают не марсиане, а обычные беларусы, мы с вами. Нам всем хочется знать, что мы не чужие для власти; что государство придет нам на помощь в трудную минуту, а не будет делить на чужих и своих.

По словам Черечня, к «своим» относится сеть киосков «Табакерка». К слову, ранее парламентарии возмущались, что киоски, где продаются сигареты, стоят на общественных киосках.

- Один предприниматель получил фактически монопольное право расставлять табачные киоски по всей стране, к тому же зарабатывая на нашем здоровье. Нам не нужны сигареты на каждом углу, беларусы неоднократно писали различные петиции против «Табакерок», но кто сегодня считается с мнением простых людей?

Черечень привел в пример и Дана Холдинг.

- Сербские братья-застройщики получают участки в лакомых местах столицы без аукционов, да еще и инфраструктура, коммуникации для их жилых комплексов строятся за счет городского бюджета. Застройщик при этом регулярно нарушает обещания, не держит слово перед людьми, которые вложили свои деньги в строящиеся квартиры: сперва обещает гондолы и невиданные архитектурные проекты как в Дубае и Макао, а потом строит самые обычные дома со звучными названиями и без нормальных парковок, - сказал кандидат в президенты.

...об инвестициях

- Инвестиции - это не бесконечные кредиты, когда страна берет кучу денег в долг и рассовывает их по черным дырам экономики. За последние 10 лет внешний государственный долг Беларуси вырос в два раза: с восьми с половиной миллиардов долларов до семнадцати. Власть попросту живет в долг, набирая все новые кредиты, чтобы расплатиться за предыдущие и проесть валюту, растратить ее на новую неэффективную поддержку для «своих».

...о переменах

- Мы видим, что сегодня в Беларуси как никогда высока общественная активность. Люди хотят перемен, честных и свободных выборов. Это, безусловно, важно. Но еще важнее - что мы с вами будет делать после выборов. Сможем ли провести необходимые реформы и вместе двигаться к процветающей Беларуси или продолжим экономическую стагнацию, будем и дальше отставать от соседей, беднеть и упускать время зря. Нам нужно не только создать условия для развития малого и среднего бизнеса, но и вернуть людям поддержку и защиту государства. Экономике нужен двигатель в виде частной инициативы, а людям - уверенность, что поможет им в случае потери работы или внезапной эпидемии, а не бросит на произвол судьбы. Нам нужно доступное жилье и детские сады без очередей, а государственный аппарат должен быть обслуживающим сервисом для граждан.