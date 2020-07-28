Лукашенко заявил, что перенёс на ногах коронавирус

На видео, предоставленное телеграм-каналом Пул Первого президент говорил медленно и спокойно без характерной ему экспрессии. Фото: БелТА

Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных, - отметил глава государства

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«Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», - сказал Александр Лукашенко на сегодняшней встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД, сообщает ПУЛ Первого.

«Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных, - отметил глава государства. - Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус».

На видео, предоставленном телеграм-каналом, президент говорил медленно и спокойно без характерной ему экспрессии.

Напомним, 28 июля Александр Лукашенко посещает бригаду специального назначения внутренних войск в Уручье.

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