Андрей Дмитриев: «Светлана Тихановская намерена в случае победы провести новые честные выборы президента. Эта позиция у нас с ней общая»
- Старый президент поразительно не верит в свой народ, - рассказал во время выступления на Беларусь 1 кандидат в президенты Андрей Дмитриев. - Он почему-то то и дело говорит, что нас, белорусов, «нигде не ждут», мы бедолаги, нас каждый может обмануть, поманив «деньгами с вертолета». Народ - «народец», наш заработок - «несчастный».
С таким подходом разорить можно даже Швейцарию...
Недавно в Минске Дмитриев раздавал листовки, и девушка Ольга сказала ему, что не пойдет на выборы, потому что «есть вещи, которые от нас не зависят».
- Ольга, хочу сказать вам и всем сомневающимся с экрана государственного телевидения: наша жизнь зависит от нас. И выбор нового президента зависит от нас.
Старый президент зависеть от нас не хочет. Он делает все, чтобы это мы от него зависели. Душит нас в своих объятиях. Поэтому нет реформ, окружили всех силовиками, контролерами, справками и пишут законы сразу с мыслью, как их потом не выполнить.
Самостоятельные, зажиточные белорусы - страшный сон для него. Им не прикажешь молчать и не запугаешь разрывом контракта...
Нас большинство. Многие изначально поддерживали Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало... Но сейчас большинство сконцентрировалось вокруг жены Сергея Тихановского - Светланы. Она не скрывает, что идет в эту кампанию за него. И сражается за его свободу. В этом я ее абсолютно поддерживаю. Светлана намерена в случае победы провести новые честные выборы. Эта позиция у нас с ней общая.
Я при получении удостоверения кандидата в президенты сказал, что иду на выборы, чтобы восстановить справедливость в стране. И для этого, в том числе, проведу новые честные выборы. Но выборы не могут быть единственным, что мы хотим сделать для страны и людей. Для подготовки и проведения выборов по всем стандартам с новыми избирательными комиссиями нужен год. И этот год мы должны работать с первого дня.
Поэтому мы разработали 10 первых шагов.
Есть вещи, которые новый президент сделает прямо в первый день. Отпустит политических заключенных, отменит транспортный налог, уволит всех идеологов, навсегда перечеркнет тунеядский декрет, запретит заключать краткосрочные контракты с теми, кого нанимают на долгосрочную работу. Подпишет закон о борьбе с кумовством.
Есть то, что в один день не сделать, но нужно делать быстро. Первое - это создание переходного правительства, в которое войдут лучшие специалисты нынешнего и прошлых правительств и альтернативные кандидаты.
Второе - создание новой Конституции, по которой один и тот же человек не может быть президентом более двух сроков. Люди сами выбирают глав городов, а полномочия, как и налоги, уходят вниз на места.
Не буду обманывать, на первых порах нам придется занимать деньги, чтобы обеспечить рост экономики и социальные гарантии...
Сокращение госаппарата, министров, вертикали, депутатов, контролеров неизбежно. Нам столько не надо. Не прокормим...
Но чтобы никто не остался на улице, мы снимем все ограничения с частного бизнеса.
Старый президент перессорился чуть ли не со всем миром. Поэтому задача нового - наладить предсказуемые и ясные отношения с внешними партнерами нашей страны.
Дмитриев планирует наладить отношения в первую очередь с Россией.
- Мы встретимся с Владимиром Путиным и, возможно, впервые за все это время будем говорить правду друг другу. Нам не нужна углубленная интеграция, военные базы и единая валюта, но мы и не станем внезапно выходить из договоренностей с Россией. Мы сумеем настоять на своих интересах и уважать интересы России.
Мы также сумеем построить доверительные отношения с западными партнерами. Беларуси не нужно становиться членом Европейского союза и тем более НАТО, но вернуть партнерские отношения, дать нашим товарам новые рынки сбыта и привлечь инвестиции в страну мы сможем.