Андрей Дмитриев: "Светлана Тихановская намерена в случае победы провести новые честные выборы президента. Эта позиция у нас с ней общая". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кандидат в президенты Беларуси рассказал, какие первые 10 шагов сделает на посту президента и как будет выстраивать отношения с Россией и Западом

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- Старый президент поразительно не верит в свой народ, - рассказал во время выступления на Беларусь 1 кандидат в президенты Андрей Дмитриев. - Он почему-то то и дело говорит, что нас, белорусов, «нигде не ждут», мы бедолаги, нас каждый может обмануть, поманив «деньгами с вертолета». Народ - «народец», наш заработок - «несчастный».

С таким подходом разорить можно даже Швейцарию...

Недавно в Минске Дмитриев раздавал листовки, и девушка Ольга сказала ему, что не пойдет на выборы, потому что «есть вещи, которые от нас не зависят».

- Ольга, хочу сказать вам и всем сомневающимся с экрана государственного телевидения: наша жизнь зависит от нас. И выбор нового президента зависит от нас.

Старый президент зависеть от нас не хочет. Он делает все, чтобы это мы от него зависели. Душит нас в своих объятиях. Поэтому нет реформ, окружили всех силовиками, контролерами, справками и пишут законы сразу с мыслью, как их потом не выполнить.

Самостоятельные, зажиточные белорусы - страшный сон для него. Им не прикажешь молчать и не запугаешь разрывом контракта...

Нас большинство. Многие изначально поддерживали Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало... Но сейчас большинство сконцентрировалось вокруг жены Сергея Тихановского - Светланы. Она не скрывает, что идет в эту кампанию за него. И сражается за его свободу. В этом я ее абсолютно поддерживаю. Светлана намерена в случае победы провести новые честные выборы. Эта позиция у нас с ней общая.

Я при получении удостоверения кандидата в президенты сказал, что иду на выборы, чтобы восстановить справедливость в стране. И для этого, в том числе, проведу новые честные выборы. Но выборы не могут быть единственным, что мы хотим сделать для страны и людей. Для подготовки и проведения выборов по всем стандартам с новыми избирательными комиссиями нужен год. И этот год мы должны работать с первого дня.

Поэтому мы разработали 10 первых шагов.

Есть вещи, которые новый президент сделает прямо в первый день. Отпустит политических заключенных, отменит транспортный налог, уволит всех идеологов, навсегда перечеркнет тунеядский декрет, запретит заключать краткосрочные контракты с теми, кого нанимают на долгосрочную работу. Подпишет закон о борьбе с кумовством.

Есть то, что в один день не сделать, но нужно делать быстро. Первое - это создание переходного правительства, в которое войдут лучшие специалисты нынешнего и прошлых правительств и альтернативные кандидаты.

Второе - создание новой Конституции, по которой один и тот же человек не может быть президентом более двух сроков. Люди сами выбирают глав городов, а полномочия, как и налоги, уходят вниз на места.

Не буду обманывать, на первых порах нам придется занимать деньги, чтобы обеспечить рост экономики и социальные гарантии...

Сокращение госаппарата, министров, вертикали, депутатов, контролеров неизбежно. Нам столько не надо. Не прокормим...

Но чтобы никто не остался на улице, мы снимем все ограничения с частного бизнеса.

Старый президент перессорился чуть ли не со всем миром. Поэтому задача нового - наладить предсказуемые и ясные отношения с внешними партнерами нашей страны.

Дмитриев планирует наладить отношения в первую очередь с Россией.

- Мы встретимся с Владимиром Путиным и, возможно, впервые за все это время будем говорить правду друг другу. Нам не нужна углубленная интеграция, военные базы и единая валюта, но мы и не станем внезапно выходить из договоренностей с Россией. Мы сумеем настоять на своих интересах и уважать интересы России.

Мы также сумеем построить доверительные отношения с западными партнерами. Беларуси не нужно становиться членом Европейского союза и тем более НАТО, но вернуть партнерские отношения, дать нашим товарам новые рынки сбыта и привлечь инвестиции в страну мы сможем.