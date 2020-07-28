2020-07-28T20:16:47+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт! В Гомеле водитель на каршеринговом авто скрывался от ГАИ на скорости свыше 150 км/ч

В отношении нарушителя было составлено 13 административных материалов, начиная от нарушения скоростного режима и заканчивая неповиновением сотрудникам органов внутренних дел
Сергей Диндиков
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Фото предоставлено УВД Гомельского облисполкома и носит иллюстративный характерФото предоставлено УВД Гомельского облисполкома и носит иллюстративный характер
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28 июля в 1.00 ночи наряд ДПС батальона ГАИ УВД Гомельского облисполкома на пересечении центральных улиц Гомеля заметили каршеринговое авто «Wolvagen», которое двигалось с выключенным ближним светом фар ночью. Милиция приняла решение досмотреть эту машину.

Но требование об остановке водителем было проигнорировано. Наоборот – он всё увеличивал скорость. Началась погоня.

Сотрудники дорожно-патрульной службы требовали при помощи громкоговорящего устройства остановку, но каршеринговая машина не останавливалась. К тому же по ходу она совершала различные правонарушения, что создавало угрозу для остальных участников дорожного движения.

Ничто не может длиться вечно. И вот водитель заехал в одну из дворовых территорий Железнодорожного района. Здесь оказался тупик. Возможность выехать отсутствовала. Тогда он и его товарищи-пассажиры начали выскакивать из ещё едущей машины. Она, кстати, по ходу врезалась в две мирно стоящие машины.

Наряд ДПС батальона ГАИ УВД задержал водителя. Это 19-летний молодой человек у которого не было прав. Он воспользовался каршерингом не по своим документам. На лихаче уже висело 13 административных материалов, начиная от превышения скорости и заканчивая неповиновением сотрудникам органов внутренних дел.

Менее недели назад сотрудниками ДПС он уже был задержан за то, что управлял машиной без прав. Это был автомобиль того самого друга, по документам которого было взято каршеринговое авто.

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В Гомеле водитель каршеринга скрывался от преследования ГАИ на скорости свыше 150 км в час. Источник: УВД Гомельского облисполкома

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