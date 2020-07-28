2020-07-28T19:54:19+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Потушили хлеб. Работниками МЧС в свободное от работы время спасены зерновые от огня

Причину происшествия сотрудники устанавливают
Сергей Диндиков
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В машине зафиксированы повреждения моторного отсека, кабины, лакокрасочного покрытия кузова. Фото: 112.byВ машине зафиксированы повреждения моторного отсека, кабины, лакокрасочного покрытия кузова. Фото: 112.by
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27 июля вечером на пульт спасателям пришло сообщение о возгорании грузовика, который перевозил зерновые около деревни Свистковщина, что в Ляховичском районе. Они приехали на место, но пожар был уже потушен. Это сделала добровольная пожарная команда ОАО «Жеребковичи». Они также тушили пожар на поле площадью 0,5 га, сообщили в МЧС.

В тушении принимали участие также работники Ляховичского райотдела МЧС – старший водитель группы материально-технического обеспечения и обслуживания прапорщик внутренней службы Алексей Петух и водитель пожарной аварийно-спасательной части №1 старший сержант внутренней службы Александр Чеботаренко. Алексей был в отпуске, но работал в поле комбайнером. Александр просто ехал мимо, увидел горящую машину, позвонил в МЧС и вместе со всеми начал тушить пожар.

Загорание грамотными действиями спасателей и добровольцев было локализовано и ликвидировано. В машине зафиксированы повреждения моторного отсека, кабины, лакокрасочного покрытия кузова, уничтожена стерня площадью полгектара. Пострадавших нет, зерно и зерновые не повреждены. Причину происшествия сотрудники устанавливают.

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Причины, по которым произошло возгорание, устанавливаются (подробности).

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