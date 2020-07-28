2020-07-28T21:11:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко: Нам никто ничего не подарил, и мы никому ничем не обязаны

«Первейший и наиважнейший вопрос - сохранить страну», - подчеркнул президент
Сергей Диндиков
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Глава государства отметил, что вопрос выборов президента – второстепенный. Фото: БелТАГлава государства отметил, что вопрос выборов президента – второстепенный. Фото: БелТА
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На сегодняшней встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД Президент Беларуси заявил, что наиважнейшим вопросом сейчас является сохранение страны, пишет БЕЛТА.

Глава государства отметил, что вопрос выборов президента – второстепенный. Для него главным вопросом стоит сохранение страны. «Больше всего вас и меня должно беспокоить то, чтобы мы ни в коем случае не допустили дестабилизации обстановки в нашей стране. Это наша с вами наиважнейшая и первейшая задача» отметил белорусский лидер.

Президентом выражено убеждение в правильном курсе создания надежной системы национальной безопасности. «Нами выбраны верные ориентиры и можем сказать, что система нашей национальной безопасности создана усилиями всего нашего народа. Нам никто ничего не подарил, и мы никому ничем не обязаны», - завершил свою мысль Александр Лукашенко.

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Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных, - отметил глава государства (подробности).

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