Брестчанин украл у знакомого $10 000, которые тот спрятал и забыл где

После задержания из всей суммы у 47-летнего злоумышленника осталось лишь 100 рублей

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В Пружанский РОВД обратился 52-летний брестчанин с заявлением о пропаже крупной суммы денег. Не так давно он продал квартиру в Бресте и купил дом в одном из агрогородков Пружанского района. После совершения сделки у него осталось $10 000. Хозяин спрятал деньги у себя в новом доме. Прошло время, и он запамятовал, где именно их оставил сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Для помощи в поиске к мужчине приехали трое друзей из Бреста. Был обсуждён план поисков, это дело замочили и легли спать.

Далее всё пошло не так. Одному из друзей хотелось почувствовать себя богатым. И он воспользовался моментом. Пока все знатно почивали перед предстоящей операцией, он нашел деньги, заказал такси и уехал в Брест, естественно не с пустыми руками. После этого пострадавшим было написано заявление в правоохранительные органы.

Сотрудники уголовного розыска установили, где находится нерадивый друг. Он был задержан в Пинске. Из всех денег 47-летний злоумышленник вытряхнул из карманов лишь то, что на фотографии. Осталось чуть менее 100 рублей. Оперативники возбудили уголовное дело.

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В отношении нарушителя было составлено 13 административных материалов, начиная от нарушения скоростного режима и заканчивая неповиновением сотрудникам органов внутренних дел (подробности).