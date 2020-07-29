«Сбежала от хозяина, у нее стресс, не ест ничего». Похожая на ядовитого аспида молочная змея заползла в туалет к ничего не подозревающим жильцам

Вот такую змею нашли в собственной квартире жильцы одного из домов по улице Жесткова. Повезло - это не ядовитый аспид, а его безобидный двойник. Фото: МЧС.

Рептилию отдадут хозяину, если он докажет, что хорошо за ней ухаживает и больше она не сбежит

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Жильцам одной из квартир дома по улице Жесткова в Витебске в понедельник, 27 июля, пришлось пережить серьезный стресс. В туалете они обнаружили змею. Причем это был не привычный для наших мест уж и даже не гадюка. Под батареей устроилась яркая красная змея с черными и белыми полосами.

Перепуганные хозяева квартиры вызвали спасателей. Те незваную гостю поймали. Сфотографировали, отправили фото директору местного зоопарка. По фото Ирина Орлова вынесла вердикт – змея не ядовита. Это синалойская молочная змея. Яркая окраска рептилии – хитрость. Так она маскируется под кораллового аспида, который очень ядовит.

Молочных змей часто содержат в неволе. Ухаживать за ними несложно, с этим может справиться даже начинающий террариумист. Купить молочную змею можно за сумму около ста рублей.

Предположительно, в квартиру на втором этаже пятиэтажки змея пробралась от кого-то из соседей. Правда, кто ее потерял, пока неизвестно. Молочные змеи не входят в перечень домашних питомцев, которые подлежат обязательной регистрации, иначе хозяина потеряшки было бы вычислить проще.

-Если хозяин объявится, змею ему вернем, но только после того, как специальная комиссия обследует условия ее содержания, - объясняет директор витебского зоопарка Ирина Орлова. – Одно из правил содержания домашних рептилий: место для содержания должно исключать самовольный выход из террариума. Если хозяин докажет, что сможет его впредь соблюдать, заберет питомца домой.

Пока хозяин не отыскался, молочная змея поселилась в витебском зоопарке. Месяц она пробудет на карантине, потом ее смогут увидеть посетители. Змея после своих приключений в стрессе, рассказала директор зоопарка – ничего не ест, хотя ей предлагали аппетитных грызунов.

Предположительно, змея-беглянка еще не взрослая, хотя возраст змей не всегда определяется по их размеру. Так, если змею недостаточно кормили, она могла расти медленно.

-Эта змея выглядит ухоженной, и недавно она линяла – сбросила старую кожу, - рассказала Ирина Орлова. -Если вы обнаружили в доме змею, немедленно покиньте помещение, предупредите всех, кто находится в квартире и соседей о том, что в доме находится змея и немедленно вызывайте спасателей. Не пытайтесь ловить змею самостоятельно – если вы не специалист, вы можете ошибиться, приняв ядовитую рептилию за безопасную, - объяснили в МЧС.