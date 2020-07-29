2020-07-29T07:06:15+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Новый рекорд: за сутки в мире было выявлено более 226 тысяч случаев заражения коронавирусом

Число умерших от COVID-19 в мире превысило 650 тысяч
ИННА КОРСАК
Поделиться:
За сутки в мире было выявлено более 226 тысяч случаев заражения коронавирусомЗа сутки в мире было выявлено более 226 тысяч случаев заражения коронавирусомФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

За последние сутки в мире было выявлено более 226 тысяч случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Больше всего зараженных коронавирусом, как и прежде, было зафиксировано в Южной и Северной Америке — 8 миллионов 728 тысяч 962. Прирост за сутки составил 118 тысяч 828 новых случаев. За сутки скончались 2 тысячи 212 человек.

В Европе за сутки число людей с COVID-19 увеличилось на 26 тысяч 311. Умерли 358 человек.

На третьем месте по количеству зараженных коронавирусной инфекцией находится Юго-Восточная Азия. Число людей, у которых выявлен COVID-19 превысило миллион. Умерли 41 тысяча 366 человек. За сутки в Юго-Восточной Азии были зафиксированы 52 тысячи 235 новых случаев заражения.

В десятку стран, где выявлено больше всего случаев заражения коронавирусом, входят США (4 миллиона 209 тысяч 509), Бразилия (2 миллиона 419 тысяч 091), Индия (1 миллион 483 тысячи 509), Россия (823 тысячи 515), ЮАР (452 тысячи 530), Мексика (390 тысяч 516), Перу (384 тысячи 797), Чили (347 тысяч 923), Великобритания (300 тысяч 115) и Иран (293 тысячи 606).

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией уже превысило 16 миллионов человек. От COVID-19 скончались более 650 тысяч человек.

В Беларуси за последние сутки было выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусом. Всего же в стране зарегистрировано 67 тысяч 366 человек с COVID-19. За сутки умерли 5 человек.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
На проспекте Дзержинского мужчина выпал с 10 этажа на козырек подъезда. Он жив
На Партизанском проспекте в Минске от грузовика отцепился прицеп с песком, врезался в автомобиль и перевернулся
Триптих Бэнкси на тему кризиса с мигрантами в Европе был продан на аукционе в Лондоне за 2,9 миллионов долларов
Новый рекорд: за сутки в мире было выявлено более 226 тысяч случаев заражения коронавирусом
«Сбежала от хозяина, у нее стресс, не ест ничего». Похожая на ядовитого аспида молочная змея заползла в туалет к ничего не подозревающим жильцам
Брестчанин украл у знакомого $10 000, которые тот спрятал и забыл где
Лукашенко: Нам никто ничего не подарил, и мы никому ничем не обязаны
Работники МЧС в свободное от работы время спасли от огня зерновые
Видеофакт! В Гомеле водитель на каршеринговом авто скрывался от ГАИ на скорости свыше 150 км/ч
Андрей Дмитриев: «Светлана Тихановская намерена в случае победы провести новые честные выборы президента. Эта позиция у нас с ней общая»
Лукашенко заявил, что на ногах перенёс коронавирус
Выступление на ТВ 28 июля кандидата в президенты Сергея Черечня: «Власть попросту живет в долг»
Андрей Дмитриев на телевидении: «Даже в 1994 году народ Беларуси не желал так сильно нового президента»
Владимир Караник заявил, что белорусская система здравоохранения сработала как единое целое во время коронавируса
Черечень: «Средняя пенсия в Литве - почти 400 евро. О таких деньгах белорусские пенсионеры могут только мечтать»
Возле здания КГБ в центре Минска задержаны журналисты
«Выбран день, непосредственно предшествующий началу досрочного голосования». Тихановская хочет выступить в парламенте 3 августа
$320 млрд составили потери международного туризма из-за пандемии коронавируса
Видеофакт: в Минске на ул. Горецкого прорвало трубу - вода бьет фонтаном
«Медики решили принимать роды в машине». В Добрушском районе женщина родила сына в такси
Мощная и опасная магнитная буря ожидается на Земле 28 и 29 июля
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 июля 2020 года: 115 новых случаев COVID-19 и 5 смертей за сутки
«Мы благодарны за ваш ежедневный труд»: во Дворце культуры профсоюзов наградили медиков Минской области, которые боролись с коронавирусом
При пожаре в общежитии тракторного завода погиб 68-летний мужчина
В Глусском районе пьяный отец упал с трехмесячным сыном на руках - ребенок погиб