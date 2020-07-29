Новый рекорд: за сутки в мире было выявлено более 226 тысяч случаев заражения коронавирусом

За сутки в мире было выявлено более 226 тысяч случаев заражения коронавирусом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Число умерших от COVID-19 в мире превысило 650 тысяч

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За последние сутки в мире было выявлено более 226 тысяч случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Больше всего зараженных коронавирусом, как и прежде, было зафиксировано в Южной и Северной Америке — 8 миллионов 728 тысяч 962. Прирост за сутки составил 118 тысяч 828 новых случаев. За сутки скончались 2 тысячи 212 человек.

В Европе за сутки число людей с COVID-19 увеличилось на 26 тысяч 311. Умерли 358 человек.

На третьем месте по количеству зараженных коронавирусной инфекцией находится Юго-Восточная Азия. Число людей, у которых выявлен COVID-19 превысило миллион. Умерли 41 тысяча 366 человек. За сутки в Юго-Восточной Азии были зафиксированы 52 тысячи 235 новых случаев заражения.

В десятку стран, где выявлено больше всего случаев заражения коронавирусом, входят США (4 миллиона 209 тысяч 509), Бразилия (2 миллиона 419 тысяч 091), Индия (1 миллион 483 тысячи 509), Россия (823 тысячи 515), ЮАР (452 тысячи 530), Мексика (390 тысяч 516), Перу (384 тысячи 797), Чили (347 тысяч 923), Великобритания (300 тысяч 115) и Иран (293 тысячи 606).

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией уже превысило 16 миллионов человек. От COVID-19 скончались более 650 тысяч человек.

В Беларуси за последние сутки было выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусом. Всего же в стране зарегистрировано 67 тысяч 366 человек с COVID-19. За сутки умерли 5 человек.