Триптих Бэнкси на тему кризиса с мигрантами в Европе был продан на аукционе в Лондоне за 2,9 миллионов долларов

Триптих Бэнкси продали на аукционе в Лодоне за 2,9 миллиона долларов. Фото: PA via Reuters

Деньги от продажи картин пойдут на оснащение больницы в Вифлееме

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На аукционе в Лондоне 28 июля триптих уличного художника, в котором он отразил тему кризиса с мигрантами в Европе, был продан за 2,9 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Изначально стоимость трех картин под названием «Вид на Средиземное море» оценивалась от 1 миллиона до 1,5 миллионов долларов. На полотнах изображены романтические морские пейзажи XIX века. Но в эти пейзажи уличный художник добавил современные спасательные жилеты и круги, которые выброшены на берег.

Ранее данный триптих украшал лобби отеля, который сам Бэнкси отрыл в 2017 году у стены, которая разделяет территорию Израиля и Палестины.

Уже известно, что деньги от продажи триптиха пойдут на оснащение больницы в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан.

Самой дорогой картиной Бэнкси, которая была продана на аукционе, стала работа, где высмеивается парламент Великобритании. Ее стоимость составила 12 миллионов долларов.