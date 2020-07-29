Триптих Бэнкси на тему кризиса с мигрантами в Европе был продан на аукционе в Лондоне за 2,9 миллионов долларов
На аукционе в Лондоне 28 июля триптих уличного художника, в котором он отразил тему кризиса с мигрантами в Европе, был продан за 2,9 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Изначально стоимость трех картин под названием «Вид на Средиземное море» оценивалась от 1 миллиона до 1,5 миллионов долларов. На полотнах изображены романтические морские пейзажи XIX века. Но в эти пейзажи уличный художник добавил современные спасательные жилеты и круги, которые выброшены на берег.
Ранее данный триптих украшал лобби отеля, который сам Бэнкси отрыл в 2017 году у стены, которая разделяет территорию Израиля и Палестины.
Уже известно, что деньги от продажи триптиха пойдут на оснащение больницы в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан.
Самой дорогой картиной Бэнкси, которая была продана на аукционе, стала работа, где высмеивается парламент Великобритании. Ее стоимость составила 12 миллионов долларов.