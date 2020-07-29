2020-07-29T08:18:26+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На Партизанском проспекте в Минске от грузовика отцепился прицеп с песком, врезался в автомобиль и перевернулся

В аварии никто не пострадал
ИННА КОРСАК
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На Партизанском проспекте в Минске от грузовика отцепился прицеп с песком, врезался в автомобиль и перевернулся. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД МингорисполкомаНа Партизанском проспекте в Минске от грузовика отцепился прицеп с песком, врезался в автомобиль и перевернулся. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Изменить размер текста:

На Партизанском проспекте в Минске 28 июля от грузовика отцепился прицеп с песком, врезался в автомобиль и перевернулся. Об этом сообщили в Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«За рулем грузовика МАЗ находился 31-летний водитель. Грузовик совершал движение по улице Кабушкина в сторону улицы Филатова. На перекрестке улицы Кулешова и Партизанского проспекта от автомашины самостоятельно отцепился прицеп с песком и продолжил движение по дороге. В результате он столкнулся с автомобилем Ниссан и перевернулся», — пояснила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасия Забавская.

В аварии никто не пострадал.

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