На проспекте Дзержинского мужчина выпал с 10-го этажа на козырек подъезда и выжил

На проспекте Дзержинского мужчина выпал с 10 этажа и застрял на козырьке подъезда. Он жив. Фото: аккаунт Twitter МЧС Беларуси

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На проспекте Дзержинского мужчина выпал с 10 этажа на козырек подъезда. Он жив. Об этом сообщили в официальном аккаунте Twitter МЧС Беларуси.

В районе 17.41 во вторник, 28 июля, сотрудники МЧС сняли мужчину с козырька. Его сразу же передали медикам.

Мужчина госпитализирован.

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