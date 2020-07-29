На проспекте Дзержинского мужчина выпал с 10-го этажа на козырек подъезда и выжил
На проспекте Дзержинского мужчина выпал с 10 этажа на козырек подъезда. Он жив. Об этом сообщили в официальном аккаунте Twitter МЧС Беларуси.
В районе 17.41 во вторник, 28 июля, сотрудники МЧС сняли мужчину с козырька. Его сразу же передали медикам.
Мужчина госпитализирован.
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