Еще
Радио
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Италия продлила чрезвычайное положение до 15 октября 2020 года

Такое решение приняло правительство Италии
КомментироватьОставить комментарий
Италия продлила чрезвычайное положение до 15 октября.

Италия продлила чрезвычайное положение до 15 октября.

Фото: Эвика ОТТО

Чрезвычайное положение в стране было введено в начале января и должно было завершиться в конце июля. Но власти Италии решили продлить режим ЧП в связи с пандемией коронавируса.

Сенат поддержал правительство, и большинством голосов было решено продлить режим до 15 октября. Решение одобрили 157 сенаторов, 125 оказались против и только трое воздержались, пишет БелТА.

Председатель совета министров Джузеппе Конте отметил, что продление чрезвычайного положения позволит сохранить эффективность мер, принимаемых в борьбе с коронавирусом.

Италия - одна из самых пострадавших от COVID-19 страна в мире. За время пандемии было зарегистрировано чуть больше 246 тысяч случаев, 35 123 человека скончались от коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минздрав Беларуси прогнозирует небольшую вторую волну COVID-19 в стране

На дополнительные выплаты медработникам уже потрачено 123 миллиона рублей из местных бюджетов (подробности).

«Кирха в Гродно - единственное место, где мы могли пожениться во время пандемии»: швед и россиянка приехали в Беларусь венчаться (подробности).

Коронавирус в Беларуси