Италия продлила чрезвычайное положение до 15 октября 2020 года

Италия продлила чрезвычайное положение до 15 октября. Фото: Эвика ОТТО

Чрезвычайное положение в стране было введено в начале января и должно было завершиться в конце июля. Но власти Италии решили продлить режим ЧП в связи с пандемией коронавируса.

Сенат поддержал правительство, и большинством голосов было решено продлить режим до 15 октября. Решение одобрили 157 сенаторов, 125 оказались против и только трое воздержались, пишет БелТА.

Председатель совета министров Джузеппе Конте отметил, что продление чрезвычайного положения позволит сохранить эффективность мер, принимаемых в борьбе с коронавирусом.

Италия - одна из самых пострадавших от COVID-19 страна в мире. За время пандемии было зарегистрировано чуть больше 246 тысяч случаев, 35 123 человека скончались от коронавируса.

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