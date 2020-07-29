2020-07-29T10:03:49+03:00
Общество
КП Беларусь

На ОНТ рассказали, что 72,3% белорусов готовы поддержать Лукашенко на выборах

А за Тихановскую, по результатам опроса, готовы проголосовать 7,5% белорусов
ИННА КОРСАК
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На ОНТ рассказали, что реальный рейтинг Лукашенко перед выборами составляет 78%На ОНТ рассказали, что реальный рейтинг Лукашенко перед выборами составляет 78%Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Аналитический центр Ecoom провел еще одно социологическое исследование, в котором сообщается: на выборах Лукашенко готовы поддержать 72,3% белорусов. Такую информацию озвучили на телеканале ОНТ.

Социсследование проводилось с 23 по 27 июля. Республиканская выборка составила 1879 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5 - 4%.

Согласно проведенному исследованию, 89,5% белорусов планируют принять участие в выборах, которые состоятся уже 9 августа.

Если говорить о поддержке кандидатов, то действующего главу государства готовы поддержать больше всего белорусов - 72,3%.

Рейтинги же остальных кандидатов в президенты в общей сумме не превышают 10%. По результатам проведенного опроса, за Светлану Тихановскую планируют проголосовать 7,5%, за Сергея Черечня - 0,2%, за Анну Канопацкую - 1,6%, за Андрея Дмитриева - 0,7%.

Против всех на выборах намерены проголосовать 3,7% опрошенных белорусов. Затруднились с ответом 10,9% опрошенных, а не захотели отвечать 3,1%.

По данным социологического исследования от Ecoom, которое проводилось с 10 по 13 июля, поддержать Лукашенко были готовы 69,4% белорусов.

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