В Минске у здания КГБ задержали более 50 человек, а также журналистов

В Минске у здания КГБ задержали более 50 человек, включая журналистов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Люди пришли подавать ходатайство об изменении меры пресечения для Виктора и Эдуарда Бабарико

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Представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова обратилась к белорусам с просьбой подать ходатайство в КГБ об изменения меры пресечения с содержания под стражей на личное поручительство для Виктора и Эдуарда Бабарико во вторник, 28 июля. Сама Колесникова и ее коллеги Иван Кравцов и Антон Родненков подали ходатайства в 16.00. После чего это же начали делать другие граждане, которые встали в очередь у здания КГБ. В этот момент правоохранители стали предупреждать их о незаконности проведения несанкционированного мероприятия. Начались задержания, сообщает БелаПАН.

У здания КГБ и в самом здании были задержаны более 50 человек. Людей задерживал ОМОН, а затем их отвозили в УВД Ленинского, Октябрьского и Московского районов столицы. Почти всех задержанных освободили без составления протокола. На данный момент известно о двух административных протоколах.

Напомним, что незадолго до прихода Марии Колесниковой к зданию КГБ были задержаны также журналисты, которые планировали освещать событие: в том числе сотрудники БелаПАН, tut.by, телеканала «Белсат», ТАСС, Reuters. По информации Белорусской ассоциации журналистов, всех отпустили без составления протоколов.

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