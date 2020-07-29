2020-07-29T10:42:26+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Светлогорском районе нашли пенсионерку, которая пошла в лес собирать ягоды и заблудилась

Женщину обнаружили около деревни Мартыновичи Светлогорского района
ИННА КОРСАК
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В Светлогорском районе нашли пенсионерку, которая пошла в лес собирать ягоды и заблудиласьВ Светлогорском районе нашли пенсионерку, которая пошла в лес собирать ягоды и заблудиласьФото: Алеся ДОБЫШ
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В Светлогорском районе нашли пенсионерку, которая пошла в лес собирать ягоды и заблудилась. Об этом сообщает БелТА.

В службу спасения 28 июля, во вторник, в районе 20.50 поступило сообщение о том, что потерялась пенсионерка. Она еще днем пошла в лес собирать ягоды, но к вечеру домой так и не вернулась.

На поиски женщины отправились сотрудники милиции, МЧС и лесхоза. В 22.39 спасатели нашли женщину возле деревни Мартыновичи Светлогорского района. Состояние пенсионерки было удовлетворительное. Ей не понадобилась помощь врачей.

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Всего же за большие выходные спасатели уже больше четырех раз выезжали на поиски пропавших грибников. Интересно, что теряться в лесу стали не только старики или дети, но и молодежь (подробности).

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