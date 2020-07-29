2020-07-29T11:13:21+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минском районе 19-летняя девушка села на подоконник, не удержала равновесие и выпала из окна шестого этажа

Девушка находится в больнице в тяжелом состоянии
ИННА КОРСАК
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В Минском районе 19-летняя девушка села на подоконник, не удержала равновесие и выпала из окна шестого этажаВ Минском районе 19-летняя девушка села на подоконник, не удержала равновесие и выпала из окна шестого этажаФото: Дарья ПУТЕЙКО
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В Минском районе 19-летняя девушка села на подоконник, не удержала равновесие и выпала с шестого этажа. Инцидент произошел 28 июля. Об этом сообщили в Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси.

«Следователям удалось установить, что девушка находилась в квартире со своими знакомыми. Когда она села на подоконник, то не смогла удержать равновесие», - пояснили в СК.

Девушка находится в больнице в тяжелом состоянии.

Специалисты осмотрели место случившегося, допросили свидетелей и соседей.

Причины произошедшего выясняются.

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