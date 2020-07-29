2020-07-29T11:09:06+03:00
Общество
КП Беларусь

«Белавиа» возобновила рейсы в Варшаву и Таллинн

Самолеты в Варшаву начали летать с 29 июля, с 1 августа авиасообщение возобновится с Таллинном
Анна ЖУРАВЛЕВА
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«Белавиа» возобновила рейсы в Варшаву и Таллинн«Белавиа» возобновила рейсы в Варшаву и ТаллиннФото: Эвика ОТТО
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«Белавиа» будет осуществлять рейсы в Варшава-Минск-Варшава ежедневно.

- Обращаем внимание, что перед полетом следует ознакомиться с ограничениями на въезд/выезд в страну назначения. Дополнительную информацию уточняи те, пожалуи ста, у компетентных органов страны прилета, - сообщает авиакомпания на своей страницу в Фейсбуке.

В Эстонию белорусские самолеты полетят с 1 августа. С 1 по 15 августа «Белавиа» будет следовать по маршруту Минск-Таллинн-Минск по вторникам и субботам. В будущем количество рейсов планируют увеличить. Сегодня въезд в Эстонию разрешен граждан и жителям Эстонии, транзитным пассажирам и студентам.

К слову, «Белавиа» также продлила приостановку рейсов в Россию до 7 августа.

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