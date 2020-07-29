Ушла из дома в неизвестном направлении: в Пинске ищут 11-летнюю девочку

Ушла из дома: в Пинске ищут 11-летняя девочку. Фото: Телеграм-канал МВД "Разыскивает милиция"

Сообщается, что девочка и ранее уходила из дома

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В Пинске пропала 11-летняя девочка Алина Родичева. Она ушла из дома в неизвестном направлении 28 июля, во вторник. Об этом сообщает МВД в Телеграм-канале «Разыскивает милиция».

Рост 11-летней девочки около 135 сантиметров, у нее темные волосы, она худощавого телосложения.

Ребенок был одет в голубую или красную майку, синие шорты и бордовые кроссовки.

Сообщается, что и ранее девочка уходила из дома.

Сотрудники милиции просят звонить 102, если вам известно, где находится 11-летняя девочка.

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