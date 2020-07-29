Ушла из дома в неизвестном направлении: в Пинске ищут 11-летнюю девочку
В Пинске пропала 11-летняя девочка Алина Родичева. Она ушла из дома в неизвестном направлении 28 июля, во вторник. Об этом сообщает МВД в Телеграм-канале «Разыскивает милиция».
Рост 11-летней девочки около 135 сантиметров, у нее темные волосы, она худощавого телосложения.
Ребенок был одет в голубую или красную майку, синие шорты и бордовые кроссовки.
Сообщается, что и ранее девочка уходила из дома.
Сотрудники милиции просят звонить 102, если вам известно, где находится 11-летняя девочка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Светлогорском районе нашли пенсионерку, которая пошла в лес собирать ягоды и заблудилась
Женщину обнаружили около деревни Мартыновичи Светлогорского районе (подробности).
«Во время поисков прошли 1000 км!»: под Березой глухую 90-летнюю женщину нашли на четвертые сутки
Она пропала по дороге домой, родные забили тревогу на следующий день. Пожилую женщину нашел волонтер, который приехал на поиски из Кобрина (подробности).