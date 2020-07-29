2020-07-29T13:19:14+03:00
Общество
КП Беларусь

Авария на «Минскводоканале»: жители Каменной горки жалуются на отсутствие воды

ЧП произошло 29 июля в Минске - специалисты устраняют последствия аварии [видео]
Анна ЖУРАВЛЕВА
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Вид из окна на улице Мазурова. Фото: Екатерина ВАСИЛЬЕВАВид из окна на улице Мазурова. Фото: Екатерина ВАСИЛЬЕВА
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Как сообщает «Минскводоканал», повреждена водопроводная сеть диаметром 900 миллиметров на ул. Мазурова - ул. Панченко. Из-за этого возможно снижение давления воды во Фрунзенском и Московском районах. Тем временем жители Минска сообщают, что горячей и холодной воды нет в микрорайонах Каменная горка и Сухарево. А на улице Мазурова вода течет ручьем по проезжей части.

Повреждена водопроводная сеть на ул. Мазурова.Источник: Николай Лишик

В некоторых домах нет только холодной воды, в некоторых вода пропадала, но уже появилась. Люди не могут дозвониться в колл-центр ЖКХ 115 - очередь достигает до 100 человек.

Специалисты устраняют последствия аварии.Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

В «Минскводоканале» обещали обновлять информацию о ходе ремонта.

На улице Мазурова прорвало трубу.Источник: Екатерина Васильева

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