Авария на «Минскводоканале»: жители Каменной горки жалуются на отсутствие воды
Как сообщает «Минскводоканал», повреждена водопроводная сеть диаметром 900 миллиметров на ул. Мазурова - ул. Панченко. Из-за этого возможно снижение давления воды во Фрунзенском и Московском районах. Тем временем жители Минска сообщают, что горячей и холодной воды нет в микрорайонах Каменная горка и Сухарево. А на улице Мазурова вода течет ручьем по проезжей части.
Повреждена водопроводная сеть на ул. Мазурова.Источник: Николай Лишик
В некоторых домах нет только холодной воды, в некоторых вода пропадала, но уже появилась. Люди не могут дозвониться в колл-центр ЖКХ 115 - очередь достигает до 100 человек.
Специалисты устраняют последствия аварии.Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
В «Минскводоканале» обещали обновлять информацию о ходе ремонта.
На улице Мазурова прорвало трубу.Источник: Екатерина Васильева