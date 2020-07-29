2020-07-29T12:31:53+03:00
Экономика
КП Беларусь

С 1 августа вырастет бюджет прожиточного минимума. Социальные пенсии и детские пособия тоже подрастут

Бюджет прожиточного минимума повысится на 3,8% и составит 256,1 белорусского рубля
ИННА КОРСАК
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С 1 августа вырастет бюджет прожиточного минимумаС 1 августа вырастет бюджет прожиточного минимумаФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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С 1 августа в Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума. Социальные пенсии и детские пособия тоже подрастут. Об этом сообщили в БелТА.

Бюджет прожиточного минимума повысится на 3,8% и составит 256,1 белорусского рубля.

В связи с повышением бюджета прожиточного минимума, с 1 августа также вырастут социальные пенсии и детские пособия.

Ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пожилых людей в возрасте 80 лет и старше составит 64,03 рубля, в возрасте от 75 до 80 лет - 48,02 рубля. Надбавка для инвалидов первой группы составит 64,03 рубля, а для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, - 32,02 рубля.

Социальные пенсии для инвалидов первой группы и инвалидов с детства вырастут до 281,71 рубля, для инвалидов второй группы с детства - до 243,3 рубля, инвалидам второй группы, а также детям, которые потеряли кормильца на каждого ребенка, - до 217,69 рублей, инвалидам третьей группы - до 192,08 рублей, гражданам старше пенсионного возраста - до 128,05 рубля, детям-инвалидам до 18 лет при утрате здоровья - до 281,71 рубля.

Увеличится также пособие по уходу за инвалидом первой группы либо человеком, которому исполнилось 80 лет. Пособие составит 256,1 рубля, если таких людей от двух и более, то размер пособия составит 307,32 рубля.

С 1 августа также увеличится размер пособий по уходу за ребенком до трех лет. На первого ребенка размер выплаты составит 427,84 рубля, на второго и третьего - 488,96 рубля, если ребенок-инвалид - 550,08 рубля.

Единовременное пособие женщинам, которые стали на учет до 12-недельного срока беременности, с 1 августа станет 256,1 рубля. Ежемесячное пособие по уходу за детьми в возрасте от 3 до 18 лет составит 128,05 рубля.

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