2020-07-29T13:31:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске автомобиль "Рено", столкнувшись с "Фордом", вылетел за пределы дороги и сбил пешехода

Пострадавшему мужчине 64 года. Он доставлен в больницу
ИННА КОРСАК
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В Минске автомобиль Рено, столкнувшись с Фордом, вылетел за пределы дороги и сбил пешехода. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД МингорисполкомаВ Минске автомобиль Рено, столкнувшись с Фордом, вылетел за пределы дороги и сбил пешехода. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В Минске автомобиль "Рено", столкнувшись с "Фордом", вылетел за пределы дороги и сбил пешехода. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Автомобиль "Форд" двигался по улице Скрипникова в сторону улицы Мазурова. При повороте налево "Форд" столкнулся с автомобилем "Рено". От сильного столкновения "Рено" вылетел за пределы дороги и сбил пешехода, - пояснили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Мужчине, которого сбил автомобиль, 64 года. Он с травмами был доставлен в больницу.

Проводится проверка.

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