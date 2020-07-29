В Минске автомобиль Рено, столкнувшись с Фордом, вылетел за пределы дороги и сбил пешехода. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Пострадавшему мужчине 64 года. Он доставлен в больницу

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В Минске автомобиль "Рено", столкнувшись с "Фордом", вылетел за пределы дороги и сбил пешехода. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Автомобиль "Форд" двигался по улице Скрипникова в сторону улицы Мазурова. При повороте налево "Форд" столкнулся с автомобилем "Рено". От сильного столкновения "Рено" вылетел за пределы дороги и сбил пешехода, - пояснили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Мужчине, которого сбил автомобиль, 64 года. Он с травмами был доставлен в больницу.

Проводится проверка.

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