29 - 30 июля возможно ухудшение качества воды в Московском и Фрунзенском районах Минска

Об этом сообщил «Минскводоканал» после аварии на водопроводе 29 июля

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Напомним, что из-за повреждения водопроводной сети диаметром 900 миллиметров на ул. Мазурова - ул. Панченко 29 июля часть жителей районов Каменная Горка и Сухарево остались либо вовсе без горячей и холодной воды, либо вода пропала частично - шла только из горячего крана. Аварию удалось устранить за несколько часов.

К 12 часам дня утечка воды была локализована, а давление воды у жителей Московского и Фрунзенского районов восстановлено, сообщает «Минскводоканал». Однако предприятие предупреждает, что возможно ухудшение качества воды в ближайшие двое суток.