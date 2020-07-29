Под Минском сотрудники правоохранительных органов задержали 32 боевика иностранной частной военной компании
Под Минском ночью 29 июля сотрудники правоохранительных органов задержали 32 боевика иностранной частной военной компании. Об этом сообщает БелТА.
Напомним, что 24 июля, в пятницу, Александр Лукашенко посещал Марьину Горку. Он пообщался с военнослужащими 5-й отдельной бригады специального назначения и отметил, что именно с уличных демонстраций начинаются войны в стране.
- На майдан, если своих нет - у нас маловато «майданутых», - их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах, - заявил Лукашенко.
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«Первейший и наиважнейший вопрос - сохранить страну», - подчеркнул глава государства. (подробности)