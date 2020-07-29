Под Минском сотрудники правоохранительных органов задержали 32 боевика иностранной частной военной компании

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Под Минском ночью 29 июля сотрудники правоохранительных органов задержали 32 боевика иностранной частной военной компании. Об этом сообщает БелТА.

Напомним, что 24 июля, в пятницу, Александр Лукашенко посещал Марьину Горку. Он пообщался с военнослужащими 5-й отдельной бригады специального назначения и отметил, что именно с уличных демонстраций начинаются войны в стране.

- На майдан, если своих нет - у нас маловато «майданутых», - их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах, - заявил Лукашенко.

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«Первейший и наиважнейший вопрос - сохранить страну», - подчеркнул глава государства. (подробности)