2020-07-29T13:29:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Под Минском сотрудники правоохранительных органов задержали 32 боевика иностранной частной военной компании

Другие подробности пока не сообщаются
ИННА КОРСАК
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Под Минском сотрудники правоохранительных органов задержали 32 боевика иностранной частной военной компанииПод Минском сотрудники правоохранительных органов задержали 32 боевика иностранной частной военной компанииФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Под Минском ночью 29 июля сотрудники правоохранительных органов задержали 32 боевика иностранной частной военной компании. Об этом сообщает БелТА.

Напомним, что 24 июля, в пятницу, Александр Лукашенко посещал Марьину Горку. Он пообщался с военнослужащими 5-й отдельной бригады специального назначения и отметил, что именно с уличных демонстраций начинаются войны в стране.

- На майдан, если своих нет - у нас маловато «майданутых», - их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах, - заявил Лукашенко.

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Лукашенко: "Нам никто ничего не подарил, и мы никому ничем не обязаны".

«Первейший и наиважнейший вопрос - сохранить страну», - подчеркнул глава государства. (подробности)

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