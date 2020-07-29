2020-07-29T13:45:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Светлана Тихановская отменила митинг в Осиповичах 29 июля

Об этом сообщил штаб Виктора Бабарико в своем телеграм-канале
Анна ЖУРАВЛЕВА
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Светлана Тихановская отменила митинг в Осиповичах 29 июля.Светлана Тихановская отменила митинг в Осиповичах 29 июля.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской не состоится «по техническим причинам».

- Мы приносим свои извинения! Но пусть это сделает следующую встречу еще круче! Потому что уже 30 июля состоится большой митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской с участием Вероники Цепкало и Марии Колесниковой, - сообщается в телеграм-канале.

Митинг пройдет в парке Дружбы народов в 18.00. Поддержать Светлану Тихановскую придут B:N:, Litesound, PyLai, Loudscage и исполнители Лера Яскевич, Alexander Kiss, Сергей Kosmas, ведущие Павел Костевич и Артемис Ахпаш.

Напомним, первый митинг Светланы Тихановской прошел в Минске 19 июля. После этого кандидат посетила Борисов, Гродно, Гомель, Витебск, Могилев, Бобруйск, Речицу, Жлобин, Оршу, Новополоцк.

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