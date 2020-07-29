Девочка из Пинска, которая ушла из дома в неизвестном направлении, найдена сотрудниками милиции. Фото: БелТА

Ребенка обнаружили в деревне недалеко от Пинска

Изменить размер текста: A A

Девочка из Пинска, которая ушла из дома в неизвестном направлении, найдена сотрудниками милиции. Об этом сообщило МВД в своем телеграм-канале «Разыскивает милиция».

«Девочку нашли в деревне, которая находится недалеко от Пинска. Ее обнаружили сотрудники Пинского ГОВД. С ребенком все хорошо», - написано в сообщении.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Пинске разыскивают 11-летнюю девочку, которая ушла из дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Светлогорском районе нашли пенсионерку, которая пошла в лес собирать ягоды и заблудилась.

Женщину обнаружили около деревни Мартыновичи Светлогорского района. (подробности)

«Во время поисков прошли 1000 км!»: под Березой глухую 90-летнюю женщину нашли на четвертые сутки.

Она пропала по дороге домой, родные забили тревогу на следующий день. Пожилую женщину нашел волонтер, который приехал на поиски из Кобрина. (подробности)