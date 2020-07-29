2020-07-29T13:46:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Девочка из Пинска, которая ушла из дома в неизвестном направлении, найдена сотрудниками милиции

Ребенка обнаружили в деревне недалеко от Пинска
ИННА КОРСАК
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Девочка из Пинска, которая ушла из дома в неизвестном направлении, найдена сотрудниками милиции. Фото: БелТАДевочка из Пинска, которая ушла из дома в неизвестном направлении, найдена сотрудниками милиции. Фото: БелТА
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Девочка из Пинска, которая ушла из дома в неизвестном направлении, найдена сотрудниками милиции. Об этом сообщило МВД в своем телеграм-канале «Разыскивает милиция».

«Девочку нашли в деревне, которая находится недалеко от Пинска. Ее обнаружили сотрудники Пинского ГОВД. С ребенком все хорошо», - написано в сообщении.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Пинске разыскивают 11-летнюю девочку, которая ушла из дома.

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