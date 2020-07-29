В Слониме трое детей решили покупаться в реке Щара. Один из них утонул
Фото: Алеся ДОБЫШ
В Слониме трое детей решили покупаться в реке Щара. Один из них утонул. Трагедия произошла во вторник, 28 июля. Об этом сообщает «Газета Слонимская».
Около 16 часов 28 июля двоих детей обнаружили недалеко от необорудованного пляжа в районе реки Щара. Дети плакали. Они рассказали, что их друг прыгнул в воду, но так и не выплыл.
Тело ребенка из воды достали байдарочники. Была оказана первая помощь, но это не помогло.
Мальчику было 13 лет.
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