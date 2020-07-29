2020-07-29T15:02:28+03:00
Общество
КП Беларусь

Выборы президента Беларуси - 2020: аккредитовано рекордное число нацнаблюдателей

Избиркомы зарегистрировали максимальное число национальных наблюдателей за всю историю президентских выборов в Беларуси
Анна ЖУРАВЛЕВА
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Выборы президента Беларуси-2020: аккредитовано рекордное число нацнаблюдателейВыборы президента Беларуси-2020: аккредитовано рекордное число нацнаблюдателейФото: Святослав ЗОРКИЙ
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На 29 июля 2020 года избирательные комиссии аккредитовали 45 430 национальных наблюдателей на президентских выборах. По информации БелаПАН, это рекорд президентской избирательной кампании в Беларуси. К примеру, в 2001 году было 21 887 национальных наблюдателей, в 2006-м - 32 996, в 2010-м - 39 619, в 2015-м - 43 572. Данные за 1994-й в архивном разделе сайта ЦИК отсутствуют.

70,7% наблюдателей - это представители государственных учреждений и общественных объединений. Из них профессиональными союзами, которые входят в состав Федерации профсоюзов Беларуси, выдвинуто 9069 человек, БРСМ - 6127, РОО «Белая Русь» - 5223, Белорусским общественным объединением ветеранов - 3917, Белорусским союзом женщин - 3800, Белорусским фондом мира - 1709, Белорусским Хельсинкским комитетом - 106, общественным объединением «БНФ «Адраджэньне» - 6, движением «За Свободу» - 3. Иные общественные объединения представляют 2161 человек.

От политических партий избиркомы аккредитовали 2424 национальных наблюдателя. Большинство из них из Коммунистической партии (1163), Республиканской партии труда и справедливости (725), Либерально-демократической партии (224), Белорусской аграрной партии (107). Для сравнения: из Партии БНФ аккредитовано 5 человек, из Белорусской партии «Зеленые» - двое, из Белорусской социал-демократической партии (Грамада) - также двое, из Консервативно-христианской партии - всего один.

8452 белоруса стали наблюдателями, подав соответствующее заявление от своего имени.

Напомним, 22 июля Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов приняла постановление, по которому количество наблюдателей на избирательных участках 9 августа не должно превышать 5 человек, в дни досрочного голосования с 4 по 8 августа - трех.

Предложение об ограничении количества наблюдателей внесла председатель ЦИК Лидия Ермошина. Она сослалась на то, что необходимость сократить число наблюдателей связана с эпидемиологической ситуацией и заботой о безопасности членов избиркомов.

Кроме того, в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили, что не будут наблюдать за выборами президента Беларуси из-за позднего приглашения.

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