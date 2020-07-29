2020-07-29T15:54:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Из-за ЧП на водопроводе в Минске организован подвоз питьевой воды

Пока автоцистерны с питьевой водой находятся по 4 адресам, сообщает «Минскводоканал»
Анна ЖУРАВЛЕВА
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Пока автоцистерны с питьевой водой находятся по 4 адресам, сообщает «Минскводоканал».Пока автоцистерны с питьевой водой находятся по 4 адресам, сообщает «Минскводоканал».Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Напомним, что 29 июля произошло повреждение водопроводной сети, из-за которого у жителей Фрунзенского и Московского районов столицы начались перебои с водой. Аварию устранили в короткие сроки, однако «Минскводоканал» предупредил, что в течение двух суток возможно ухудшение качества питьевой воды. Поэтому в Минске организован подвоз питьевой воды в автоцистернах по адресам:

ул. Кунцевщина, 25

ул. Сухаревская, 63

ул. Скрипникова, 21

ул. Мазурова, 27.

- По обращениям (заявкам) потребителей автомобили будут менять места стоянки, - сообщает «Минскводоканал».

Последствия при повреждении водопроводной сети.Павел МАРТИНЧИК

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