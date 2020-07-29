КП Беларусь
Из-за ЧП на водопроводе в Минске организован подвоз питьевой воды
Пока автоцистерны с питьевой водой находятся по 4 адресам, сообщает «Минскводоканал»
Пока автоцистерны с питьевой водой находятся по 4 адресам, сообщает «Минскводоканал».Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Напомним, что 29 июля произошло повреждение водопроводной сети, из-за которого у жителей Фрунзенского и Московского районов столицы начались перебои с водой. Аварию устранили в короткие сроки, однако «Минскводоканал» предупредил, что в течение двух суток возможно ухудшение качества питьевой воды. Поэтому в Минске организован подвоз питьевой воды в автоцистернах по адресам:
ул. Кунцевщина, 25
ул. Сухаревская, 63
ул. Скрипникова, 21
ул. Мазурова, 27.
- По обращениям (заявкам) потребителей автомобили будут менять места стоянки, - сообщает «Минскводоканал».
Последствия при повреждении водопроводной сети.Павел МАРТИНЧИК