2020-07-29T15:40:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 июля 2020 года: 152 новых случая COVID-19 и 5 смертей за сутки

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 июля 2020 года
Анна ЖУРАВЛЕВА
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фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
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Как сообщает Минздрав в своем официальном телеграм-канале, на 29 июля в Беларуси зарегистрировано 67 518 пациентов с коронавирусом - 152 новых случая за сутки. Выздоровели и выписаны 773 пациента (61 442 за весь период пандемии).

Всего проведено 1 278 583 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 548 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки умерли еще 5 человек.

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- Факт: дети в Беларуси коронавирусом болеют. Как показывают анализы, даже очень маленькие дети, и даже груднички могут иметь коронавирусную инфекцию, но при этом не иметь никаких серьезных проявлений. Я много общаюсь с коллегами, родителями, но про летальные случаи у детей от COVID-19 в Беларуси не слышал ни разу. На своем опыте вижу, что дети переносят коронавирус как обычную респираторную инфекцию. Типичные симптомы COVID-19 у ребенка: насморк, температура, першение, сухой кашель. До пневмонии дело не доходит. (ПОДРОБНЕЕ)

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