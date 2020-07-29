Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 июля 2020 года: 152 новых случая COVID-19 и 5 смертей за сутки
Как сообщает Минздрав в своем официальном телеграм-канале, на 29 июля в Беларуси зарегистрировано 67 518 пациентов с коронавирусом - 152 новых случая за сутки. Выздоровели и выписаны 773 пациента (61 442 за весь период пандемии).
Всего проведено 1 278 583 теста.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 548 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки умерли еще 5 человек.
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