Из Владивостока в Беларусь приехал парень по знакомству с девушкой, и обворовал ее соседа
Могилевскими оперативниками задержан 26-летний россиянин, который подозревается в воровстве кошелька с деньгами. 17 июля ночью в Могилёве было совершено преступление, сообщает УИОС МВД.
Житель Владивостока познакомился с могилевчанкой в социальной сети. Решив посмотреть друг на друга, парень приехал в нашу страну и стал жить у девушки.
Спустя некоторое время россиянин завёл знакомство с соседом по площадке. Периодически братья-славяне вместе выпивали. А очередные хмельные посиделки закончились воровством.
Оперативники установили, что в канун кражи друзья заскочили в магазин за добавкой, но у них не получилось заплатить. У представителя Беларуси была только иностранная валюта. Доллары были поменяны на железнодорожном вокзале, и друзья на такси поехали домой.
При выходе из авто, могилёвчанин не увидел, как в салоне у него выпал кошелек. Про это он сказал товарищу и тот начал осматриваться в такси. Кошелёк нашелся, но россиянин спрятал его, не сказав об этом новому другу. Спустя некоторое время бумажник он выбросил. С него часть денег россиянин потратил на спиртное, а оставшуюся часть спрятал в квартире могилевчанки.
Утром сосед вновь пожаловался зарубежному гостю, что не находит кошелёк. Тот сказал, чтобы раззява искал потерю на вокзале, и даже дал ему из украденных денег на такси.
Поиски могилевчанина не увенчались успехом. Он написал заявление в правоохранительные органы. Ущерб был оценён в 820 рублей. После следственных действий сыщиками установлена причастность россиянина к преступлению. Он во всем признался и выдал наличность.
Действиям задержанного следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за кражу. Ранее молодой человек не привлекался к уголовной ответственности.
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