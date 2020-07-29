2020-07-29T16:52:15+03:00
Общество
КП Беларусь

С 2000 года зимняя температура в Беларуси увеличилась на 4 градуса

Если актуальные климатические тенденции будут и далее продолжаться, то в ближайшие 20 - 30 лет Беларусь ожидает дальнейшее повышение зимних температур, а частота осадков зимой будет все меньше
Сергей Диндиков
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С нынешним периодом потепления северная климатическая зона ушла с территории Беларуси полностьюС нынешним периодом потепления северная климатическая зона ушла с территории Беларуси полностьюФото: Евгения ГУСЕВА
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С начала столетия ученые наблюдают повышение средней температуры воздуха в РБ на 1,8 градуса. Зимой прослеживается увеличение до 4 градусов. Эти данные озвучены директором Института природопользования НАН Беларуси Сергеем Лысенко во время круглого стола «Экологическая безопасность Союзного государства», который проходил 29 июля в Карельском научном центре Российской академии наук. Белорусские ученые разговаривали с остальными коллегами при помощи видеосвязи из Минска, сообщает БелТА.

Лысенко вначале сказал, что не так давно в Беларуси были три климатические зоны. С нынешним периодом потепления северная климатическая зона ушла с территории Беларуси полностью, центральная климатическая зона разделилась на несколько частей, а большую часть страны заняла прежняя южная климатическая зона. К тому же образовались две новые климатические зоны, которые ранее на территории Беларуси не присутствовали. По словам специалиста, если подобное деление будет продолжаться, через несколько десятилетий в Беларуси будут такие же климатические условия, как и в отрезке 1900 - 2000 годах в степях Украины.

- Все происходящие в Беларуси климатические изменения негативно сказываются на продуктивности земель сельхозназначения. Особенно это заметно в Гомельской области. А наблюдаемый в стране рост урожайности благодаря применению новых, более прогрессивных технологий агропроизводства. Похожие климатические изменения происходят и в большинстве других стран Восточной Европы, - отметил специалист.

Если актуальные тенденции будут и далее продолжаться, то в ближайшие 20 - 30 лет Беларусь ожидает дальнейшее повышение зимних температур, а частота осадков зимой будет все меньше. Летом в ближайшие 20 лет рост средней температуры уменьшится, а осадки незначительно увеличатся.

О погоде на эту неделю можно узнать здесь

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