2020-07-29T17:19:35+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Посол России прокомментировал задержание россиян под Минском

Дмитрий Мезенцев заявил, что у них нет официальной информации от белорусских правоохранителей о задержании граждан РФ
Анна ЖУРАВЛЕВА
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Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Об этом посол России в Беларуси сообщил ТАСС. По словам Дмитрия Мезенцева, посольство не располагает информацией о задержании россиян, но сделает запрос в белорусские компетентные органы, чтобы получить официальную информацию.

Напомним, агентство Белта сообщило, что ночью 29 июля группа «А» КГБ при поддержке ОМОНа задержали 32 боевика частной военной компании Вагнера в санатории под Минском. По информации белорусских спецслужб, боевики приехали в Беларусь для дестабилизации обстановки во время президентской избирательной кампании.

СПРАВКА «КП»

Частная военная компания Вагнера - неофициальная военная организация, не имеющая официального статуса и не входящая в состав Вооруженных сил России. О ней почти нет никакой информации, и официальные лица РФ отрицают ее существование, так как по законодательству России наем военных запрещен. По информации dw.com, ЧВК Вагнера управляет бывший командир 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ Дмитрий Уткин.

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