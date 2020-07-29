2020-07-29T18:01:28+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Захар Прилепин узнал среди задержанных в Беларуси наемников своих сослуживцев по Донбассу

Писатель также выразил сомнение, что бойцы ЧВК Вагнера приехали дестабилизировать обстановку в Беларуси перед выборами президента
Анна ЖУРАВЛЕВА
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Захар Прилепин узнал среди задержанных в Беларуси боевиков своих сослуживцев на Донбассе.Захар Прилепин узнал среди задержанных в Беларуси боевиков своих сослуживцев на Донбассе.Фото: Евгения ГУСЕВА
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- Есть там два или три бойца из моего батальона (речь идет о списке задержанных боевиков в Беларуси. - Авт.), с которыми служили на Донбассе. Собственно, если не десятки, то сотни людей работают в ЧВК и участвуют в боевых конфликтах, - цитирует Захара Прилепина РБК.

По мнению Прилепина, боевики направлялись в другие страны, а Беларусь была транзитным пунктом.

- Тут, насколько я могу судить со стороны, обычная история - хорошо обученные люди движутся в определенных направлениях по своим маршрутам, у них свои дела, никакая Белоруссия им не нужна. То, что три десятка мужиков в камуфляже собирались в какую-то другую сторону, и белорусским спецслужбам отлично, уверен, известно. Уж не знаю, зачем они все это затеяли, - написал в своем телеграм-канале Захар Прилепин.

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