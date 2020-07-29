Торговый павильон горел на Комаровке в Минске

Изменить размер текста: A A

29 июля, после полудня на пульт работников МЧС поступило сообщение о том, что происходит пожар в торговом павильоне по улице Кульман. Звонили очевидцы происшествия, сообщает Минское городское управление МЧС Республики Беларусь.

В Минске горел торговый павильон на Комаровке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Причина пожара устанавливается.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Спасатели прибыли на место. Уже через считанные минуты открытое горение они локализовали. Спустя ещё пару минут пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Эвакуацию бойцы МЧС не проводили. На данный момент устанавливается причина пожара.

Пожар произошел в торговом павильоне по улице Кульман.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эвакуацию бойцы МЧС не проводили.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Авария на «Минскводоканале»: жители Каменной горки жалуются на отсутствие воды

ЧП произошло 29 июля в Минске - специалисты устраняют последствия аварии (подробности).

В Минском районе 19-летняя девушка села на подоконник, не удержала равновесие и выпала из окна шестого этажа

Девушка находится в больнице в тяжелом состоянии (подробности).

На Партизанском проспекте в Минске от грузовика отцепился прицеп с песком, врезался в автомобиль и перевернулся

В аварии никто не пострадал (подробности).