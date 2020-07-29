2020-07-29T17:58:03+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Торговый павильон горел на Комаровке в Минске

Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. Причина пожара устанавливается
Сергей Диндиков
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Спустя пару минут пожар был полностью ликвидированСпустя пару минут пожар был полностью ликвидированФото: Святослав ЗОРКИЙ
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29 июля, после полудня на пульт работников МЧС поступило сообщение о том, что происходит пожар в торговом павильоне по улице Кульман. Звонили очевидцы происшествия, сообщает Минское городское управление МЧС Республики Беларусь.

В Минске горел торговый павильон на Комаровке. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске горел торговый павильон на Комаровке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Причина пожара устанавливается. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Причина пожара устанавливается.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Спасатели прибыли на место. Уже через считанные минуты открытое горение они локализовали. Спустя ещё пару минут пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Эвакуацию бойцы МЧС не проводили. На данный момент устанавливается причина пожара.

Пожар произошел в торговом павильоне по улице Кульман. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пожар произошел в торговом павильоне по улице Кульман.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эвакуацию бойцы МЧС не проводили. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эвакуацию бойцы МЧС не проводили.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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