Владелец Vondel Александр Василевич, задержанный в КГБ, находится на Окрестина

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Напомним, что 28 июля у здания КГБ и в самом здании были задержаны более 50 человек, а также 13 журналистов. Граждане пришли подать подавать ходатайство об изменении меры пресечения Виктору и Эдуарду Бабарико. Правоохранители расценили их действия, как противозаконные и начали задерживать. Практически всех задержанных в этот же вечер отпустили – не были составлены даже протоколы. Однако, как стало известно, владелец рекламного агентства Vondel Александр Василевич до сих пор находится в ЦИП на Окрестина. Правда, родные узнали об этом почти через сутки. Последнее место, где видели Александра было Фрунзенское РУВД. В течение дня родные и друзья пытались выяснить, куда пропал Василевич.

— Вчера вечером в РУВД нам сказали, что Саша в ЦИП на Окрестина. Мы поехали туда, прождали 40 минут, но нам так и не дали никакой информации, — рассказывает жена Василевича Надя Зеленкова, пишет The Village Беларусь. — Сегодня в 9 утра я снова туда приехала, и мне подтвердили, что Александр у них, но передачу принять отказались, потому что непонятно, остается ли он у них, а информации про суд у них нет, нужно обращаться в РУВД. Сейчас уже 16 часов, мы до сих пор ждем под зданием суда Фрунзенского района документы, которые должны приехать из РУВД, как они говорили. Но теперь уже неизвестно, где находится сам Александр — в ЦИПе на Окрестина говорят, что его у них уже нет, а в РУВД говорят, что Сашу у них не оформляли. То есть он может быть вообще где угодно.

29 июля в 16.30 наконец-то стало известно, что Александр находится в ЦИП на Окрестина. Ему удалось передать очки для зрения, так как с 28 июля он был в одноразовых линзах.